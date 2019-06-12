بلغت صادرات إسطنبول من منتجات 27 قطاعاً، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 29.8 مليار دولار.

وحسب معلومات من مجلس المصدّرين الأتراك، فإن الشركات بإسطنبول صدّرت خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، منتجات بقيمة 29 ملياراً و820 مليوناً و720 ألف دولار، بعد أن كانت 28.9 مليار خلال الفترة ذاتها من 2018.

وأوضحت المعطيات أن قيمة الصادرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2019، ارتفعت بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ويأتي على رأس الصادرات قطاع الملابس الجاهزة الذي بلغ صادرته 5.3 مليار دولار، تلاه قطاع الكيماويات في المرتبة الثانية بـ3.9 مليار دولار، ثم الفولاذ بـ3.3 مليار دولار.

وحلّت صادرات قطاع السيارات في المرتبة الرابعة بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار، فيما جاء قطاع الكهرباء والإلكترونيات في المرتبة الخامسة بقيمة بلغت 2.5 مليار دولار.

وشكّلت صادرات إسطنبول نسبة 42.3% من إجمالي الصادرات التركية خلال الشهرة الخمسة الأولى والذي بلغ 70.5 مليار دولار.

وتشير المعطيات إلى أن ألمانيا تصدرت قائمة البلدان المستوردة لصادرات إسطنبول بقيمة بلغت 2.7 مليار دولار، تلتها بريطانيا بـ1.8 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ1.4 مليار دولار، وإسبانيا بـ1.3 مليار دولار.

ووصلت صادرات إسطنبول في 27 قطاع إلى 227 نقطة حول العالم، حسب المعطيات المذكورة.