سياسة
3 دقيقة قراءة
إصابة 26 شخصاً في سقوط صاروخ حوثي على مطار أبها جنوبي السعودية
أعلن الحوثيون الأربعاء، استهداف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية بصاروخ كروز. من جانبه أعلن الناطق باسم التحالف في اليمن إصابة 26 شخصاً جراء استهداف الحوثيين لمطار أبها بمقذوف صاروخي الساعة الثانية فجر الأربعاء.
إصابة 26 شخصاً في سقوط صاروخ حوثي على مطار أبها جنوبي السعودية
الحوثيون أعلنوا استهداف مطار أبها بصاروخ كروز فجر الأربعاء / AA
12 يونيو 2019

أعلن الناطق باسم التحالف في اليمن تركي المالكي إصابة 26 شخصاً جراء استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب السعودية بمقذوف صاروخي الساعة الثانية فجر الأربعاء.

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، "إنه عند الساعة 02:21 من صباح اليوم سقط مقذوف مُعادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأوضح المتحدث العسكري أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء (يمنية وهندية وسعودية)، وطفلان سعوديان، ونُقلَت 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقِّي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعولجت 18 حالة منها في الموقع إصاباتهم طفيفة، ووقع بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

من جانبهم أعلن الحوثيون، الأربعاء، استهداف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية بصاروخ كروز.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن ما سمته "القوة الصاروخية" للجماعة، تمكنت من إطلاق صاروخ من نوع كروز فجر الأربعاء، على مطار أبها الدولي السعودي. ونقلت القناة عن مصدر في "القوة الصاروخية" أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وتحدث المصدر عن توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب استهدافه.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة إطلاق صاروخ من نوع كروز، الذي يحلق على ارتفاعات منخفضة لتجاوز الدفاعات الجوية تجاه المملكة.

وسبق أن أطلق الحوثيون عديداً من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار على مواقع سعودية، في حين تعلن الرياض بشكل متكرر اعتراض معظمها في سماء المملكة.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
منتِج وثائقي يتهم "BBC" بمحاولة إسكات فريقه بعد رفض بث فيلم عن الأطباء في غزة
سوريا.. اندلاع حريق قرب قصر الشعب في دمشق والدفاع المدني يتدخل
رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.. هل يمهّد الطريق لتعافي الاقتصاد المنهك؟
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 31 عسكرياً بـ"نيران صديقة" في الحرب البرية على غزة
الاحتلال يواصل استهداف منتظري المساعدات في غزة.. وبوريل: مرتزقة أمريكيون قتلوا 550 فلسطينياً في شهر
روبيو يبحث مع وزير الخارجية السوري مراجعة قوائم الإرهاب ويؤكد استمرار العقوبات على الأسد وأتباعه
تخفيضات بقيمة 4.5 تريليون.. الكونغرس الأمريكي يوافق نهائياً على قانون ترمب للضرائب
الحوثي: تهديدات إسرائيل تزيدنا عزماً على مواصلة الرد حتى وقف الإبادة في غزة
حماس تعلن بحث مقترح وقف إطلاق النار المقدّم من الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية
رمز لوحدة البلاد ونهضتها.. الرئاسة السورية تطلق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية
القسام وسرايا القدس تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 57 ألفاً و130.. وموظفو مساعدات يطلقون النار على الجوعى
بفعل الرسوم الجمركية.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 71.5 مليار دولار في مايو
بوتين لترمب: لن نتخلى عن تحقيق أهدافنا في أوكرانيا وندعو لتسوية نزاعات الشرق الأوسط دبلوماسياً
لبنان.. مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف الاحتلال سيارة جنوبي بيروت
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us