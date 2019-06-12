أعلن الناطق باسم التحالف في اليمن تركي المالكي إصابة 26 شخصاً جراء استهداف الحوثيين لمطار أبها جنوب السعودية بمقذوف صاروخي الساعة الثانية فجر الأربعاء.

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، "إنه عند الساعة 02:21 من صباح اليوم سقط مقذوف مُعادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي الذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".

وأوضح المتحدث العسكري أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم ثلاث نساء (يمنية وهندية وسعودية)، وطفلان سعوديان، ونُقلَت 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقِّي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعولجت 18 حالة منها في الموقع إصاباتهم طفيفة، ووقع بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

من جانبهم أعلن الحوثيون، الأربعاء، استهداف مطار أبها في منطقة عسير جنوبي المملكة العربية السعودية بصاروخ كروز.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين، أن ما سمته "القوة الصاروخية" للجماعة، تمكنت من إطلاق صاروخ من نوع كروز فجر الأربعاء، على مطار أبها الدولي السعودي. ونقلت القناة عن مصدر في "القوة الصاروخية" أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة.

وتحدث المصدر عن توقف الملاحة الجوية في مطار أبها عقب استهدافه.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الجماعة إطلاق صاروخ من نوع كروز، الذي يحلق على ارتفاعات منخفضة لتجاوز الدفاعات الجوية تجاه المملكة.

وسبق أن أطلق الحوثيون عديداً من الصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار على مواقع سعودية، في حين تعلن الرياض بشكل متكرر اعتراض معظمها في سماء المملكة.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري، تقوده السعودية، القوات الحكومية في اليمن في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف للأمم المتحدة.