سياسة
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قوى الحرية والتغيير بالسودان تُعلّق العصيان المدني وتؤكد نجاحه
قالت قوى الحرية والتغيير في السودان إن العصيان المدني الذي استمر لثلاثة أيام نجح بصورة باهرة، وأشارت إلى أنه علامة بارزة في هذا المسار الذي سيتواصل حتى نقل السلطة للمدنيين. وأعلنت القوى تعليق العصيان.
قوى الحرية والتغيير بالسودان تُعلّق العصيان المدني وتؤكد نجاحه
قوى الحرية والتغيير قالت إن العصيان المدني نجح بصورة باهرة  / AFP
11 يونيو 2019

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان، الثلاثاء، تعليق العصيان المدني، مؤكدة أنه "نجح بصورة باهرة".

وقالت القوى في بيان، إن "العصيان المدني الذي استمر لثلاثة أيام نجح بصورة باهرة هو علامة بارزة في هذا المسار الذي سيتواصل حتى نقل السلطة".

وأشارت إلى انخراطها في سلسلة اجتماعات حول المسار السياسي والميداني في المرحلة الحالية والمقبلة، "في طريق مراكمة العمل الشعبي الواسع لنقل مقاليد الحكم الذي مهرته الدماء الزكية التي لن يفر سافكوها بغير عقاب".

وقالت إن "تجربة العصيان المدني ستظل بارزة في تاريخ المقاومة السلمية، فخلال ثلاثة أيام من الصمود التاريخي تم تنفيذ العصيان بنسبة مرتفعة جداً وعلى جميع المستويات الحيوية في جميع المدن السودانية".

ولفتت إلى أن "هذا الإجماع المدني غير المسبوق هو بمثابة رسالة واضحة للمجلس العسكري حول مكامن قوة الشعب السوداني وجبروته، إذ تكبد المجلس العسكري خسائر سياسية جمة بما لا يُقاس".

وأضافت "وحدتنا وسلميتنا هما طريقنا نحو الخلاص، فإزالة سلطة مكثت على صدورنا لثلاثين عاماً تتطلب عبور جبال من المشاق سنتجاوزها بإرادة لن تنكسر".

جاء ذلك بعد إعلان المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، في بيان اليوم، أن جماهير الشعب رفضت دعوات العصيان المدني، موجهاً الشكر إلى السودانيين على رفضهم "الدعوات الرامية إلى تعكير صفو الحياة العامة وتعطيل مصالح الناس".

من جهته، قال المبعوث الإثيوبي إلى السودان إن "الأطراف السودانية تتفق على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه".

وأضاف أن "المجلس العسكري وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة".

وفي الثالث من يونيو/حزيران الجاري، اقتحمت قوات أمنية ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضته بالقوة، وأعلنت المعارضة أن عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلاً، فيما تتحدث وزارة الصحة، عن سقوط 61 قتيلاً فقط.

وعقب فض الاعتصام دعا تجمع المهنيين إلى عصيان مدني شامل في كل مواقع العمل والمنشآت والمرافق في القطاعين العام والخاص، وإغلاق الطرق الرئيسية والجسور والمنافذ بالمتاريس، وشل الحياة العامة، بدأ رسمياً الأحد الماضي وسط وساطة إثيوبية بين الطرفين لإنهاء الأزمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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