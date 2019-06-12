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مسؤول بالبيت الأبيض يقول إن مصر والأردن والمغرب سيحضرون مؤتمر البحرين، وروسيا تعتزم تسليم منظومة S-400 إلى تركيا الشهر المقبل.

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مسؤول بالبيت الأبيض: مصر والأردن والمغرب سيحضرون مؤتمر البحرين

أكد مسؤول أمريكي أن الأردن ومصر والمغرب أبلغوا الإدارة الأمريكية بعزمهم حضور مؤتمر البحرين المقرر انعقاده في 25 و26 الشهر الجاري، ويتناول الشق الاقتصادي للخطة الأمريكية للسلام التي تُعرف بـ"صفقة القرن" ويستهدف جذب استثمارات، وذلك على الرغم من مقاطعة فلسطينية للمؤتمر. [TRTعربي]

في مايو/أيار الماضي، أعلن بيان بحريني أمريكي مشترك عن استضافة المنامة، بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية يومي 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، تستهدف جذب استثمارات إلى المنطقة، في إطار مساعي واشنطن لفرض تسوية تُعرف إعلامياً باسم "صفقة القرن". [الأناضول]

روسيا تعتزم تسليم S-400 إلى تركيا الشهر المقبل

قال أحد مساعدي الكرملين إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة S-400 الدفاعية الشهر المقبل، وكانت الصفقة الروسية التركية أثارت غضب الولايات المتحدة فهددت بحذف أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 ما لم تنسحب من الصفقة. [TRTعربي]

وصرح المسؤول الروسي بأن الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين روسيا وتركيا سيتم الوفاء بها في موعدها وفي السياق المحدد بين الجانبين، مضيفاً "لا توجد مشكلات، وننوي تسليم المنظومة الصاروخية لأنقرة في يوليو/تموز بطريقة أو بأخرى". [رويترز]