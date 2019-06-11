سياسة
2 دقيقة قراءة
واشنطن تفرض عقوبات على 16 فرداً وكياناً على علاقة بالنظام السوري
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها سلطت عقوبات على أفراد وكيانات على علاقة بالنظام السوري، تشمل 3 شخصيات، و13 كياناً، مسجلين في كل من اللاذقية ودمشق ودبي وبيروت وحمص.
واشنطن تفرض عقوبات على 16 فرداً وكياناً على علاقة بالنظام السوري
العقوبات الجديدة شملت 3 شخصيات، و13 كياناً، مسجلين في كل من اللاذقية ودمشق ودبي وبيروت وحمص / AFP
11 يونيو 2019

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، عقوبات شملت 16 فرداً وكياناً على علاقة بالنظام السوري.

وجاء في بيان للوزارة أن العقوبات الجديدة شملت 3 شخصيات، و13 كياناً، مسجلين في كل من اللاذقية ودمشق ودبي وبيروت وحمص، ولم يذكر البيان تفاصيل عن طبيعة العقوبات، أو حيثيات ضم هؤلاء الأشخاص والكيانات إليها.

إلا أن صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت إن السبب يتعلق بتقديمهم دعماً مالياً للنظام السوري.

ومن بين الشخصيات المشمولة بالعقوبات، رجل الأعمال سامر الفوز، الذي يعتقد أنه من بين أبرز ممولي النظام السوري، بحسب الصحيفة.

وبين الشركات التي أدرجت على القائمة شركتان مقرهما في لبنان "سينرجي إس ايه إل" و "بي إس كومباني" بتهمة استيراد الخام الإيراني إلى سوريا في وقت شددت الولايات المتحدة عقوباتها على بيع النفط الإيراني.

كذلك، شملت العقوبات قناة "لنا" التلفزيونية وفندق "فور سيزنز" في دمشق اللذين يديرهما سامر فوز بشكل مباشر.

وتقضي العقوبات الأمريكية بتجميد أي أصول محتملة للأفراد والكيانات المعنية في الولايات المتحدة، وحرمانهم الاستفادة من النظام المالي الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
منتِج وثائقي يتهم "BBC" بمحاولة إسكات فريقه بعد رفض بث فيلم عن الأطباء في غزة
سوريا.. اندلاع حريق قرب قصر الشعب في دمشق والدفاع المدني يتدخل
رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.. هل يمهّد الطريق لتعافي الاقتصاد المنهك؟
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 31 عسكرياً بـ"نيران صديقة" في الحرب البرية على غزة
الاحتلال يواصل استهداف منتظري المساعدات في غزة.. وبوريل: مرتزقة أمريكيون قتلوا 550 فلسطينياً في شهر
روبيو يبحث مع وزير الخارجية السوري مراجعة قوائم الإرهاب ويؤكد استمرار العقوبات على الأسد وأتباعه
تخفيضات بقيمة 4.5 تريليون.. الكونغرس الأمريكي يوافق نهائياً على قانون ترمب للضرائب
الحوثي: تهديدات إسرائيل تزيدنا عزماً على مواصلة الرد حتى وقف الإبادة في غزة
حماس تعلن بحث مقترح وقف إطلاق النار المقدّم من الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية
رمز لوحدة البلاد ونهضتها.. الرئاسة السورية تطلق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية
القسام وسرايا القدس تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 57 ألفاً و130.. وموظفو مساعدات يطلقون النار على الجوعى
بفعل الرسوم الجمركية.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 71.5 مليار دولار في مايو
بوتين لترمب: لن نتخلى عن تحقيق أهدافنا في أوكرانيا وندعو لتسوية نزاعات الشرق الأوسط دبلوماسياً
لبنان.. مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف الاحتلال سيارة جنوبي بيروت
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us