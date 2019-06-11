سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تعتزم تسليم S-400 إلى تركيا الشهر المقبل
صرح أحد مساعدي الكرملين باعتزام روسيا تسليم تركيا منظومة S-400 الدفاعية الشهر المقبل، والتي كانت أزعجت الولايات المتحدة فهددت بحذف أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 ما لم تنسحب من الصفقة.
روسيا تعتزم تسليم S-400 إلى تركيا الشهر المقبل
روسيا تعتزم تسليم منظومة S-400 الدفاعية لتركيا في يوليو/تموز المقبل / Reuters
11 يونيو 2019

قال يوري أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين، الثلاثاء، إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة S-400 الدفاعية في يوليو/تموز المقبل.

وكانت الصفقة، التي أبرمتها تركيا عضو حلف شمال الأطلسي مع موسكو لشراء المنظومة الصاروخية، أزعجت الولايات المتحدة التي هددت بحذف أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 ما لم تنسحب من الصفقة.

وصعّدت الولايات المتحدة الأزمة مع تركيا منذ إعلانها الجمعة الماضية عزمها استبعاد حليفتها في حلف شمال الأطلسي من برنامج مقاتلات F-35 بما في ذلك الوقف الفوري لأي تدريب جديد لطيارين أتراك على هذه المقاتلات، ما لم تغير تركيا من نهجها.

وتعتبر الولايات المتحدة أن شراء تركيا منظومة S-400 الدفاعية الروسية يشكل تهديداً لمقاتلات F-35 والتي تعتزم تركيا شراءها أيضاً. وتقول تركيا إن المنظومة لا تهدد الطائرات ودعت لتشكيل لجنة مهنية مشتركة لتأكيد هذا الأمر.

وتركيا واحدة من الشركاء الرئيسيين في برنامج F-35 وعبرت عن رغبتها في شراء مئة مقاتلة من هذا الطراز في صفقة كانت ستبلغ قيمتها تسعة مليارات دولار بالأسعار الحالية.

مصدر:Reuters
اكتشف
منتِج وثائقي يتهم "BBC" بمحاولة إسكات فريقه بعد رفض بث فيلم عن الأطباء في غزة
سوريا.. اندلاع حريق قرب قصر الشعب في دمشق والدفاع المدني يتدخل
رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.. هل يمهّد الطريق لتعافي الاقتصاد المنهك؟
جيش الاحتلال يعترف بمقتل 31 عسكرياً بـ"نيران صديقة" في الحرب البرية على غزة
الاحتلال يواصل استهداف منتظري المساعدات في غزة.. وبوريل: مرتزقة أمريكيون قتلوا 550 فلسطينياً في شهر
روبيو يبحث مع وزير الخارجية السوري مراجعة قوائم الإرهاب ويؤكد استمرار العقوبات على الأسد وأتباعه
تخفيضات بقيمة 4.5 تريليون.. الكونغرس الأمريكي يوافق نهائياً على قانون ترمب للضرائب
الحوثي: تهديدات إسرائيل تزيدنا عزماً على مواصلة الرد حتى وقف الإبادة في غزة
حماس تعلن بحث مقترح وقف إطلاق النار المقدّم من الوسطاء مع الفصائل الفلسطينية
رمز لوحدة البلاد ونهضتها.. الرئاسة السورية تطلق الهوية البصرية الجديدة للجمهورية
القسام وسرايا القدس تعلنان تنفيذ عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة
ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 57 ألفاً و130.. وموظفو مساعدات يطلقون النار على الجوعى
بفعل الرسوم الجمركية.. العجز التجاري الأمريكي يرتفع إلى 71.5 مليار دولار في مايو
بوتين لترمب: لن نتخلى عن تحقيق أهدافنا في أوكرانيا وندعو لتسوية نزاعات الشرق الأوسط دبلوماسياً
لبنان.. مقتل شخص وإصابة 3 جراء قصف الاحتلال سيارة جنوبي بيروت
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us