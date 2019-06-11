قال يوري أوشاكوف أحد مساعدي الكرملين، الثلاثاء، إن روسيا تعتزم تسليم تركيا منظومة S-400 الدفاعية في يوليو/تموز المقبل.

وكانت الصفقة، التي أبرمتها تركيا عضو حلف شمال الأطلسي مع موسكو لشراء المنظومة الصاروخية، أزعجت الولايات المتحدة التي هددت بحذف أنقرة من برنامج الطائرات المقاتلة F-35 ما لم تنسحب من الصفقة.

وصعّدت الولايات المتحدة الأزمة مع تركيا منذ إعلانها الجمعة الماضية عزمها استبعاد حليفتها في حلف شمال الأطلسي من برنامج مقاتلات F-35 بما في ذلك الوقف الفوري لأي تدريب جديد لطيارين أتراك على هذه المقاتلات، ما لم تغير تركيا من نهجها.

وتعتبر الولايات المتحدة أن شراء تركيا منظومة S-400 الدفاعية الروسية يشكل تهديداً لمقاتلات F-35 والتي تعتزم تركيا شراءها أيضاً. وتقول تركيا إن المنظومة لا تهدد الطائرات ودعت لتشكيل لجنة مهنية مشتركة لتأكيد هذا الأمر.

وتركيا واحدة من الشركاء الرئيسيين في برنامج F-35 وعبرت عن رغبتها في شراء مئة مقاتلة من هذا الطراز في صفقة كانت ستبلغ قيمتها تسعة مليارات دولار بالأسعار الحالية.