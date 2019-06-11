سياسة
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300 ألف سوري نزحوا منذ أبريل إلى الحدود التركية نتيجة الاشتباكات
أصدرت منظمة برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة بياناً قالت فيه إن عشرات الآلاف من السوريين اضطروا في الأشهر الأخيرة إلى النزوح من بلادهم إلى مخيمات قريبة من الحدود التركية بسبب الاشتباكات العنيفة الدائرة في المنطقة.
300 ألف سوري نزحوا منذ أبريل إلى الحدود التركية نتيجة الاشتباكات
300 ألف نازح منذ أبريل/نيسان الماضي إلى الحدود التركية بسبب الاشتباكات العنيفة في المنطقة / AA
11 يونيو 2019

قالت منظمة برنامج الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 300 ألف سوري اضطروا منذ أبريل/نيسان الماضي، للنزوح إلى المخيمات القريبة من الحدود التركية، نتيجة الاشتباكات العنيفة الدائرة في المنطقة.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن الاشتباكات العنيفة في المنطقة، عوقت إيصال المساعدات الإنسانية للعديد من النقاط، بخاصة في المناطق الواقعة جنوبي محافظة إدلب.

وأضافت المنظمة أن طواقمها لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى نحو 7 آلاف شخص يقيمون في محيط قلعة المضيق بالريف الشمالي لمحافظة حماة.

وأشار البيان إلى أن نحو 18 ألف دونم من الأراضي الزراعية، احترقت خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة الاشتباكات العنيفة.

وتشن قوات النظام وحلفاؤها الروس والمجموعات التابعة لإيران حملة قصف عنيفة على منطقة خفض التصعيد، وتزامن قصف النظام وحلفائه على المنطقة مع حملة عسكرية، لم تحقق سوى تقدم محدود؛ ما زاد من وتيرة استهداف النظام وحلفائه للأحياء السكنية في المنطقة.

من جانبها، تقوم فصائل المعارضة بهجمات معاكسة على قوات النظام بين الحين والآخر لإيقاف محاولاته للتقدم أكثر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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