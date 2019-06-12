طالبت رابطة مشجعي نادي بيتار القدس الإسرائيلي، الثلاثاء، إدارة النادي، بالعدول عن ضم لاعب كرة القدم النيجيري محمد علي، بسبب اسمه، أو تغييره كشرط لقبول لعبه بفريق النادي.

وطالب مشجعو النادي، الذين يشكلون رابطة، تطلق على نفسها اسم "لا فاميليا"، من خلال مدونة على موقع فيسبوك، الإثنين، إدارة النادي بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري محمد علي بسبب اسمه.

وعادت رابطة "لا فاميليا"، الثلاثاء، وكتبت في تدوينة على حسابها في فيسبوك تقول إن "هناك الكثير من اللاعبين الذين لديهم أسماء مستعارة مثل ميسي واللاعب المصري محمد صلاح، الذي يطلق عليه موو، وكذلك اللاعب النيجيري محمد يمكن أن يكون له اسم مستعار".

ومحمد علي، 23 عاماً، مولود في نيجيريا، وانضم إلى نادي بيتار الرملة عام 2015 قبل أن ينتقل إلى نادي مكابي نتانيا عام 2016، وتعاقد مع نادي بيتار القدس العام الماضي.

وفي 10 يونيو/حزيران 2019، قال مدير نادي بيتار القدس يوسي بنيون، في تصريح صحفي، إن اللاعب محمد علي، وقّع عقداً مع النادي لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن "هذه قوة إضافية مهمة بالنسبة لنا، لقد كان محمد علي، أحد أبرز اللاعبين في الدوري في المواسم الأخيرة، ومن المؤكد أن انضمامه إلينا هو إشارة إلى بناء فريقنا القوي".

وفي تدوينة على حسابه في موقع فيس بوك دافع نادي بيتار القدس عن قراره التوقيع مع اللاعب علي، في مواجه مَن أسماهم "أقلية من جماهير النادي"، مضيفاً أن "هذا أفضل لاعب أجنبي في الدوري في الموسم الماضي".

من جانبه، ندّد العضو العربي في الكنيست أيمن عودة، بطلب مشجعي النادي، في رسالة عاجلة إلى وزيرة الثقافة والرياضة ميري ريچيڤ، ووزير العدل أمير أوحانا، والمستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت، واتحاد كرة القدم الإسرائيلي.

وأشار عودة إلى أن "مكان هذه التصريحات العنصريّة هو في دول وفترات مظلمة ويجب نبذها وإنزال العقوبة بالفريق ونادي مشجّعيه الذين يمسّون بشكل عنصري سافر في مجموعات واسعة، بل ومن شأنها التحريض على العنف ضد هذه المجموعات"، في إشارة إلى العرب والمسلمين.

وأضاف "نحن نعلم جيّداً أن فريق بيتار القدس ونادي مشجّعيه هم أشبه بعصابة، تقوم بالتفرقة والتحريض على أساس عنصري، يغذيه ويدعمه وزراء عنصريّون وأوساط يمينيّة متطرّفة".