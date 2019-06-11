سياسة
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الجيش التركي يُحيّد 10 إرهابيين من YPG/PKK في تل رفعت السورية
تمكن الجيش التركي من تحييد 10 إرهابيين من تنظيم YPG/PKK في منطقة تل رفعت شمالي محافظة حلب السورية، بعد استشهاد جندي تركي إثر هجوم إرهابي استهدف نقطة عسكرية تركية في منطقة عملية "غصن الزيتون".
الجيش التركي يُحيّد 10 إرهابيين من YPG/PKK في تل رفعت السورية
القوات التركية تعلن عن تحييد 10 إرهابيين من PKK في منطقة تل رفعت شمالي حلب السورية / AA
11 يونيو 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، تحييد 10 عناصر من تنظيم YPG/PKK الإرهابي في منطقة تل رفعت شمالي محافظة حلب السورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الجيش التركي استهدف بالسلاح الثقيل مواقع لتنظيم PKK الإرهابي في المنطقة، وقصفها بشكل كثيف، منذ استشهاد جندي تركي إثر هجوم إرهابي، الأحد الماضي.

وأضاف البيان، أنه "نتيجة لهذا القصف، تم تحييد الإرهابيين الذين نفذوا الهجوم".

وشدد على أن "الجيش التركي سيواصل بعزم وحزم كفاحه حتى تحييد آخر إرهابي".

والأحد الماضي، استشهد جندي تركي بعد إصابته في هجوم لإرهابيي YPG/PKK في تل رفعت، على نقطة عسكرية تركية في منطقة عملية غصن الزيتون، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة وقتها في بيان، إن الإرهابيين هاجموا الموقع باستخدام مضاد دبابات، ما أدى إلى إصابة 6 جنود أتراك، استشهد أحدهم في المستشفى.

مصدر:AA
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