سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو يبلغ نظيره الآيسلندي رفض بلاده المعاملة السيئة للمنتخب التركي
أبلغ وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نظيره الآيسلندي، في مكالمة هاتفية أجراها، الثلاثاء، رفض بلاده التام للمعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي، لدى وصوله إلى آيسلندا.
جاوش أوغلو يبلغ نظيره الآيسلندي رفض بلاده المعاملة السيئة للمنتخب التركي
وزير الخاريجة التركي أبلغ نظيره الآيسلندي رفض بلاده المعاملة السيئة التي تعرض لها المنتخب التركي / AA
11 يونيو 2019

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الآيسلندي غودلوغور ثور ثوردارسون، على خلفية المعاملة السيئة للمنتخب التركي لكرة القدم في مطار العاصمة ريكيافيك.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، فإن جاوش أوغلو أبلغ نظيره الآيسلندي رفض بلاده التام للمعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي، لدى وصوله إلى آيسلندا.

ومساء الأحد وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكيافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة ضد المنتخب الآيسلندي.

واضطر أعضاء المنتخب التركي إلى الانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.

وأجرت الشرطة الآيسلندية تفتيشاً دقيقاً لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي، استغرق قرابة ثلاث ساعات.

يجدر بالذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب آيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.

وكان المنتخب التركي حقق، يوم الجمعة الماضية، انتصاراً كاسحاً على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us