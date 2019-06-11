أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع نظيره الآيسلندي غودلوغور ثور ثوردارسون، على خلفية المعاملة السيئة للمنتخب التركي لكرة القدم في مطار العاصمة ريكيافيك.

وبحسب مصادر دبلوماسية في الخارجية التركية، فإن جاوش أوغلو أبلغ نظيره الآيسلندي رفض بلاده التام للمعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي، لدى وصوله إلى آيسلندا.

ومساء الأحد وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكيافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة ضد المنتخب الآيسلندي.

واضطر أعضاء المنتخب التركي إلى الانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.

وأجرت الشرطة الآيسلندية تفتيشاً دقيقاً لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي، استغرق قرابة ثلاث ساعات.

يجدر بالذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب آيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.

وكان المنتخب التركي حقق، يوم الجمعة الماضية، انتصاراً كاسحاً على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.