سياسة
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هاتف ذكي بـ20 دولاراً من غوغل لفقراء العالم
تقول الأمم المتحدة إن كل فرد بالغ في العالم، سيتمكن من الاتصال بالشبكة الرقمية والتمتع بخدمات إنترنت جيدة بحلول 2030.
هاتف ذكي بـ20 دولاراً من غوغل لفقراء العالم
خطة شركة غوغل تهدف إلى المساهمة في نشر التكنولوجيا الرقمية بالمناطق النائية في العالم / AA
11 يونيو 2019

أعلنت شركة غوغل الأمريكية، الثلاثاء، أنها تخطط لإنتاج هاتف ذكي تبلغ قيمته 20 دولاراً، استجابة لدعوة الأمم المتحدة بالمساهمة في نشر التكنولوجيا الرقمية بالمناطق النائية في العالم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء، عن نائب رئيس الشركة فينت سيرف، قوله إن تقليص الفوارق الرقمية بين مناطق العالم المختلفة، ستكون له تكلفة عالية.

وأضاف سيرف أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون تخفيض الثمن، وأن الهاتف المخطط إنتاجه سيمكّن من ربط الناس بشبكة الإنترنت، في تلك المناطق.

وأوضح أن مشكلة الاتصال بالإنترنت ليست فقط في إفريقيا، بل وفي الولايات المتحدة، التي يواجه 15 بالمئة من سكانها نفس المشكلة.

وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخراً، سيتمكن كل فرد بالغ في العالم، من الاتصال بالشبكة الرقمية والتمتع بخدمات إنترنت جيدة بحلول 2030.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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