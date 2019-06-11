أعلنت شركة غوغل الأمريكية، الثلاثاء، أنها تخطط لإنتاج هاتف ذكي تبلغ قيمته 20 دولاراً، استجابة لدعوة الأمم المتحدة بالمساهمة في نشر التكنولوجيا الرقمية بالمناطق النائية في العالم.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية للأنباء، عن نائب رئيس الشركة فينت سيرف، قوله إن تقليص الفوارق الرقمية بين مناطق العالم المختلفة، ستكون له تكلفة عالية.

وأضاف سيرف أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون تخفيض الثمن، وأن الهاتف المخطط إنتاجه سيمكّن من ربط الناس بشبكة الإنترنت، في تلك المناطق.

وأوضح أن مشكلة الاتصال بالإنترنت ليست فقط في إفريقيا، بل وفي الولايات المتحدة، التي يواجه 15 بالمئة من سكانها نفس المشكلة.

وحسب تقرير صادر عن الأمم المتحدة مؤخراً، سيتمكن كل فرد بالغ في العالم، من الاتصال بالشبكة الرقمية والتمتع بخدمات إنترنت جيدة بحلول 2030.