هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، مساكن ومنشآت فلسطينية تقع جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى البناء دون ترخيص.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في مدينة بيت لحم حسن بريجية، إن "قوة عسكرية إسرائيلية داهمت حي بير عونة ببلدة بيت جالا غربي بيت لحم، برفقة جرافات، وهدمت غرفة سكنية وأربعة بركسات لتربية الأغنام".

وأوضح بريجية، حسب وكالة الأناضول، أن سلطات الاحتلال تدّعي أن هدم المنشآت سببه كونها بُنيت دون ترخيص في المنطقة المصنفة (ج) حسب اتفاق أوسلو.

وأشار إلى أن القوات اعتدت بالضرب على السكان، مما أدّى إلى إصابة مواطنَيْن برضوض. ويقع حيّ بير عونة ضمن المناطق الفلسطينية المُصنفة (ج)، بالضفة الغربية المحتلة، التي تسيطر عليها إسرائيل إداريّاً وأمنيّاً، ويقع جزء من أراضي السكان في المنطقة ضمن حدود بلدية القدس.

في سياق متصل، داهمت قوة عسكرية إسرائيلية حي جبل جوهر جنوبي مدينة الخليل، وهدمت عمارة سكنية لعائلة الرجبي، تتكون من ثلاثة طوابق، بدعوى البناء دون ترخيص.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، قُسّمَت الضفة الغربية إلى 3 مناطق، (أ) و(ب) و(ج)، وتمثِّل الأخيرة نسبة 61% من مساحة الضفة الغربية.