انتقدت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، اعتماد مجلس النواب الأمريكي قراراً حمل عنوان "التعبير عن المخاوف حيال التحالف الأمريكي التركي".

واعتبرت الخارجية التركية، في بيان، أن القرار الذي جرى التصديق عليه الإثنين "لا يتوافق مع علاقات التحالف والصداقة العميقة بين البلدين".

وأكدت أنه "من غير الممكن قبول" ما ورد في القرار الأمريكي من بنود تتعلق بسياسة تركيا الخارجية ونظامها القضائي.

وشددت على أن ما ورد من بنود في القرار المذكور حول السياسة الخارجية والنظام القضائي لتركيا "مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأشارت الخارجية التركية، في بيانها، إلى أن تركيا تعتمد دائماً على الحوار البنّاء لتغييب الاختلافات في وجهات النظر مع حلفائها وأصدقائها وتدعو لاحترام السيادة الوطنية للدول.

وجددت رفضها للقرارات غير الملزمة التي "لا تخدم مبدأ زيادة الثقة"، والاستمرار في استخدام لغة التهديد والعقوبات.

ويشار إلى أن العلاقات التركية الأمريكية تشهد مرحلة مضطربة بسبب رفض واشنطن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400، فيما ترى تركيا الموقف الأمريكي تدخلاً في الشؤون الداخلية، وأن الصفقة حق سيادي ولا تتعارض مع التحالف مع واشنطن.