سياسة
2 دقيقة قراءة
أنقرة: قرار النواب الأمريكي لا يتوافق مع علاقات التحالف بين البلدين
أصدرت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، بياناً انتقدت فيه قراراً أصدره مجلس النواب الأمريكي بعنوان "التعبير عن المخاوف حيال التحالف الأمريكي التركي"، واعتبرت أنقرة القرار لا يتوافق مع علاقات التحالف والصداقة العميقة بين البلدين.
أنقرة: قرار النواب الأمريكي لا يتوافق مع علاقات التحالف بين البلدين
الخارجية التركية تنتقد بياناً صادراً عن مجلس النواب الأمريكي بعنوان "التعبير عن المخاوف حيال التحالف الأمريكي التركي" / AA
11 يونيو 2019

انتقدت وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء، اعتماد مجلس النواب الأمريكي قراراً حمل عنوان "التعبير عن المخاوف حيال التحالف الأمريكي التركي".

واعتبرت الخارجية التركية، في بيان، أن القرار الذي جرى التصديق عليه الإثنين "لا يتوافق مع علاقات التحالف والصداقة العميقة بين البلدين".

وأكدت أنه "من غير الممكن قبول" ما ورد في القرار الأمريكي من بنود تتعلق بسياسة تركيا الخارجية ونظامها القضائي.

وشددت على أن ما ورد من بنود في القرار المذكور حول السياسة الخارجية والنظام القضائي لتركيا "مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأشارت الخارجية التركية، في بيانها، إلى أن تركيا تعتمد دائماً على الحوار البنّاء لتغييب الاختلافات في وجهات النظر مع حلفائها وأصدقائها وتدعو لاحترام السيادة الوطنية للدول.

وجددت رفضها للقرارات غير الملزمة التي "لا تخدم مبدأ زيادة الثقة"، والاستمرار في استخدام لغة التهديد والعقوبات.

ويشار إلى أن العلاقات التركية الأمريكية تشهد مرحلة مضطربة بسبب رفض واشنطن شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخية الروسية S-400، فيما ترى تركيا الموقف الأمريكي تدخلاً في الشؤون الداخلية، وأن الصفقة حق سيادي ولا تتعارض مع التحالف مع واشنطن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us