سياسة
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الخارجية الأمريكية: اتفاق نووي جديد الحل الوحيد لأزمة إيران
حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، الإثنين، الشركات العاملة في القطاع النفطي أو غيره من التعامل مع إيران أو دعم أنشطتها مالياً، داعية المجتمع الدولي لتحميل طهران المسؤولية عن سعيها لتوسيع برنامجها النووي.
الخارجية الأمريكية: اتفاق نووي جديد الحل الوحيد لأزمة إيران
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تحذّر الشركات العاملة في القطاع النفطي وغيره من التعامل مع إيران أو دعم أنشطتها / AA
11 يونيو 2019

حثّت الخارجية الأمريكية، الإثنين، المجتمع الدولي على تحميل إيران مسؤولية محاولتها توسيع برنامجها النووي، وأكّدت أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية مورغان أورتاغوس، بثته شبكة C-SPAN الأمريكية المخصصة لتغطية اجتماعات الحكومة والشؤون العامة.

وقالت أورتاغوس إن واشنطن ستستهدف أي شركة سواء في القطاع النفطي أو غيره تدعم أنشطة طهران مالياً، معتبرة أن إيران "مستمرة في تهديد السلام العالمي".

وشددت على أن "إيران تسير في الاتجاه الخاطئ وهي تهدّد السلم والأمن الدوليين، والحل الوحيد لإنهاء الأزمة هو التوصل إلى اتفاق نووي جديد".

وثمّنت أورتاغوس موقف الشركات والبنوك الأوروبية التي التزمت العقوبات على إيران.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أعلن، في وقت سابق من الإثنين، أن إيران رفعت معدل إنتاج اليورانيوم المخصّب، وذلك بعد قياس مراقبي الوكالة نسبته.

وكانت إيران وقّعت مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وهي روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، اتفاقاً حول برنامجها النووي في عام 2015.

ونص الاتفاق على التزام طهران التخلي عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي لمدة لا تقلّ عن 10 سنوات، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية مقابل رفع العقوبات عنها.

إلا أن التوتر بين إيران والولايات المتحدة تصاعد منذ انسحاب الأخيرة من الاتفاق المذكور، وإعادة فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر في الفترة الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية إرسال حاملة الطائرات إبراهام لنكولن وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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