سياسة
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"تطور خطير".. قوات الاحتلال تطلق النار على مقر أمني فلسطيني
وصف محافظ مدينة نابلس حادث إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقر جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني بـ"التطور الخطير"، فيما لم يعلق الجانب الإسرائيلي على الحادثة.
"تطور خطير".. قوات الاحتلال تطلق النار على مقر أمني فلسطيني
الجيش الإسرائيلي لم يعلق على الحادث / AA
11 يونيو 2019

أطلقت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، النار على مقر أمني فلسطيني بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن إصابة عسكري بجراح، حسب مسؤول فلسطيني.

وقال إبراهيم رمضان محافظ محافظة نابلس، للأناضول، إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة، وحاصرت مقر جهاز الأمن الوقائي وشرعت بإطلاق النار تجاه المقر. وأضاف إن المقر تَعرَّض لإطلاق النار من ثلاث جهات، مما أدى إلى إلحاق الضرر بنوافذه.

وبين أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف حياة ضباط وعناصر الأمن الفلسطيني دون مبرر.

وأوضح أن أحد عناصر الأمن الفلسطيني أصيب بجراح طفيفة في اليد، إثر إطلاق النار، وعالجته طواقم الإسعاف في الموقع.

وندد رمضان بالاستهداف، ووصفه بـ"التطور الخطير"، مشيراً إلى أن "الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من محيط المقر".

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أي بيان يوضح من خلاله الدوافع وراء هذا الاعتداء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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