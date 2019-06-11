سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 يونيو/حزيران 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 11 يونيو/حزيران 2019
سفينة فاتح التركية في طريقها للتنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط  / AA
11 يونيو 2019

أهم الأحداث:

تهديدات لقبرص الرومية من تركيا بسبب انتهاكها لسفينة فاتح في البحر الأبيض المتوسط، والعصيان المدني في السودان يدخل يومه الثالث.

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    تركيا تهدد قبرص الرومية بالتصعيد

    هددت كل من أنقرة وقبرص الشمالية بالتصعيد في البحر المتوسط إذا لم تتراجع قبرص الرومية عن سياساتها في البحر الأبيض المتوسط، وذلك عقب قرار إلقاء قبرص الرومية القبض على عاملين أتراك في سفينة فاتح التركية. [TRT عربي]

    في ذات السياق قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن بلاده لن تسمح لإدارة قبرص الرومية باغتصاب حقوق القبارصة الأتراك، وطالب جليك إدارة قبرص الرومية بالابتعاد عن عمليات الاستفزاز، مؤكّداً أن القرار استفزاز صارخ. [الأناضول]

    عصيان مدني ناجح في السودان

    يستمر لليوم الثالث العصيان المدني في السودان، الذي دعا إليه تجمع المهنيين المعارض، على الرغم من تحذيرات ومطالبات من المجلس العسكري الانتقالي بالتراجع عن تلك الخطوة. [TRT عربي]

    وأعلن المجلس العسكري الانتقالي يوم الإثنين، عن اعتقال عدد من أفراد القوات الحكومية إلى حين اتخاذ إجراء قانوني وذلك بعد تحقيق مبدئي في عملية فض الاعتصام الأسبوع الماضي توصل لأدلة على حدوث مخالفات. [رويترز]

    مصدر:TRT عربي
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