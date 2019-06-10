قالت وزارة الدفاع التركية في بيان صدر عنها الإثنين، إن القوات المسلحة التركية دمّرت 100 موقع يضمّ ملاجئ ومخابئ لعناصر منظمة PKK الإرهابية، خلال 15 يوماً من انطلاق عملية المخلب في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأوضح البيان أن العملية العسكرية التي بدأت في 27 مايو/أيار الفائت، مستمرة بثبات وحزم، وأن القوات التركية تمكنت من تدمير 24 لغماً أرضيّاً في اليوم الخامس عشر للعملية، ليرتفع بذلك العدد إلى 77 لغماً منذ بدء العملية.

وأضاف البيان أن قوات الكوماندوز التركية، تمكنت من تدمير 100 ملجأ ومخبأ لعناصر PKK الإرهابية، وتدمير ألغام ومتفجرات يدوية الصنع رغم صعوبة تضاريس المنطقة.

وفي 27 مايو/أيار الماضي أطلقت القوات المسلحة التركية عملية المخلب بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء على خطر الإرهاب الذي يهدّد الدولة التركية.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش التركي.