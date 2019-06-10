سياسة
2 دقيقة قراءة
الجيش التركي يدمّر 100 موقع تابع لمنظمة PKK الإرهابية
دمّرت القوات المسلحة التركية 100 موقع لعناصر منظمة PKK الإرهابية، خلال 15 يوماً من انطلاق عمليتها العسكرية في شماليّ العراق.
الجيش التركي يدمّر 100 موقع تابع لمنظمة PKK الإرهابية
الجيش التركي يدمر مواقع لعناصر منظمة PKK  الإرهابية / Reuters
10 يونيو 2019

قالت وزارة الدفاع التركية في بيان صدر عنها الإثنين، إن القوات المسلحة التركية دمّرت 100 موقع يضمّ ملاجئ ومخابئ لعناصر منظمة PKK الإرهابية، خلال 15 يوماً من انطلاق عملية المخلب في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأوضح البيان أن العملية العسكرية التي بدأت في 27 مايو/أيار الفائت، مستمرة بثبات وحزم، وأن القوات التركية تمكنت من تدمير 24 لغماً أرضيّاً في اليوم الخامس عشر للعملية، ليرتفع بذلك العدد إلى 77 لغماً منذ بدء العملية.

وأضاف البيان أن قوات الكوماندوز التركية، تمكنت من تدمير 100 ملجأ ومخبأ لعناصر PKK الإرهابية، وتدمير ألغام ومتفجرات يدوية الصنع رغم صعوبة تضاريس المنطقة.

وفي 27 مايو/أيار الماضي أطلقت القوات المسلحة التركية عملية المخلب بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء على خطر الإرهاب الذي يهدّد الدولة التركية.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن والجيش التركي.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us