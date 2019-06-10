قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإثنين، إنه يعتقد أن الصين ستعقد اتفاقاً تجاريّاً مع بلاده "لأنه سيتعين عليها ذلك".

جاءت تصريحات ترمب خلال مقابلة حصرية مع قناة CNBC، بعد أن كتب سلسلة من التغريدات بشأن التوصل إلى اتفاق مع المكسيك، دفع واشنطن إلى إلغاء قرار فرض تعريفات جمركية بنسبة 5% على جميع السلع المكسيكية.

وقال ترمب إنه "إذا لم يحضر الرئيس الصيني قمة مجموعة العشرين في اليابان التي تجرى في وقت لاحق من الشهر الجاري، فسيدخل مزيد من التعريفات الجمركية على السلع الصينية حيز التنفيذ على الفور".

وفرضت الولايات المتحدة على مراحل، رسوماً جمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار، من إجمالي قيمة الصادرات السنوية للصين البالغة بين 550-600 مليار دولار، تتجه إلى السوق الأمريكية.

في سياق آخر، اعتبر ترمب أن الفيدرالي الأمريكي، ارتكب "خطأ كبيراً" برفع أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول 2018، وهو أمر "مثير للقلق للغاية".

واعتاد ترمب مؤخراً، توجيه انتقادات إلى الفيدرالي الأمريكي، بعدما رفع أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية أربع مرات خلال 2018، مقابل 3 مرات في 2017.