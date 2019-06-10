سياسة
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139 مستوطناً إسرائيلياً يقتحمون المسجد الأقصى
أفاد مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 139 مستوطناً إسرائيلياً اقتحموا، الإثنين، المسجد الأقصى عبر باب المغاربة تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
139 مستوطناً إسرائيلياً يقتحمون المسجد الأقصى
139 مستوطناً إسرائيلياً يقتحمون، الإثنين، المسجد الأقصى عبر باب المغاربة / مواقع التواصل
10 يونيو 2019

اقتحم عشرات المستوطنين، الإثنين، المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس قوله إن "139 مستوطناً متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى".

وتحدث الاقتحامات عبر باب المغاربة الواقع في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد المحتل من خلال الباب المذكور.

وكان الدبس أشار إلى أن 334 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، الأحد، بمناسبة عيد "الأسابيع/نزول التوراة" اليهودي.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، ولكن شرطة الاحتلال لم تستجب لهذا الطلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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