اقتحم عشرات المستوطنين، الإثنين، المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس قوله إن "139 مستوطناً متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى".

وتحدث الاقتحامات عبر باب المغاربة الواقع في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد المحتل من خلال الباب المذكور.

وكان الدبس أشار إلى أن 334 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى، الأحد، بمناسبة عيد "الأسابيع/نزول التوراة" اليهودي.

وطالبت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية بالأردن والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، ولكن شرطة الاحتلال لم تستجب لهذا الطلب.