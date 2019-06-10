سياسة
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انتخابات إسطنبول.. مناظرة انتخابية بين يلدريم وإمام أوغلو الأحد المقبل
اتفق حزبا العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري المعارض على إجراء مناظرة انتخابية بين مرشحي الحزبين لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدرم وأكرم إمام أوغلو يوم الأحد المقبل.
انتخابات إسطنبول.. مناظرة انتخابية بين يلدريم وإمام أوغلو الأحد المقبل
جرى الاتفاق على أن مدير المناظرة سوف يكون الصحافي "إسماعيل كوتشوك قايا"  / AA
10 يونيو 2019

اتفق حزبا العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري المعارض على إجراء مناظرة انتخابية بين مرشحي الحزبين لرئاسة بلدية إسطنبول بن علي يلدرم وأكرام إمام أوغلو، يوم الأحد المقبل، أي قبل نحو أسبوع من موعد الانتخابات المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وفي مؤتمر صحافي مشترك، عقد الإثنين، بين ماهر أونال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وإنكين ألتاي مسؤول الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، جرى الإعلان عن أن المناظرة سوف تجرى في الساعة 21:00 من يوم 16 من الشهر الجاري.

وحسب الاتفاق، سوف يتم إجراء المناظرة في استوديوهات خارجية لا تتبع لقناة معينة، وسيتم توزيع ترددات البث على القنوات التلفزيونية التي ترغب في بثها كافة.

كما جرى الاتفاق على أن مدير المناظرة سوف يكون الصحافي "إسماعيل كوجوك قايا" أحد أبرز مقدمي البرامج الإخبارية في تلفزيون فوكس نيوز التركي.

كما تم الاتفاق على أن المناظرة سوف تكون بطريقة توجيه نفس الأسئلة ومنح نفس الفترة الزمنية لكلا المرشحين.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إلغاء نتائج انتخابات إسطنبول التي جرت نهاية شهر مارس/آذار الماضي وإعادة إجرائها في 23 من الشهر الجاري، وذلك عقب تقديم حزب العدالة والتنمية أدلة تثبت حصول عمليات تزوير وتلاعب في عمليتي التصويت والفرز.

ويتنافس في هذه الانتخابات بدرجة أساسية بن علي يلدرم مرشحاً عن "تحالف الشعب" المتمثل في حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية، مقابل أكرم إمام أوغلو مرشح "تحالف الأمة" المتمثل في أحزاب الشعب الجمهوري و"إيي" ودعم غير معلن من حزب الشعوب الديمقراطي.

مصدر:TRT عربي
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