سياسة
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تركيا تقدم مذكرة احتجاج رسمية على سوء معاملة آيسلندا للمنتخب الوطني التركي
أدانت تركيا، في مذكرة احتجاجية قدّمتها عبر سفارتها في النرويج، المعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي في آيسلندا، مطالِبة السلطات الأيسلندية باتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية أعضاء المنتخب التركي.
تركيا تقدم مذكرة احتجاج رسمية على سوء معاملة آيسلندا للمنتخب الوطني التركي
تركيا أدانت سوء معاملة منتخبها الوطني في أيسلندا / AA
10 يونيو 2019

قدّمت تركيا مذكرة احتجاج إلى السلطات الآيسلندية، بسبب سوء معاملة المنتخب الوطني التركي في مطار العاصمة الأيسلندية، ريكيافيك.

وأدانت تركيا في مذكرتها الاحتجاجية التي قدّمتها عبر سفارتها في النرويج، المعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي، مطالبة السلطات الآيسلندية باتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية أعضاء المنتخب التركي.

وأشارت أنقرة إلى المواقف العدائية التي تعرض لها لاعبو المنتخب التركي خلال إجراءات الدخول إلى آيسلندا.

وللتعبير عن استياء أنقرة وتوفير التدابير الأمنية اللازمة للمنتخب الوطني، توجه السفير التركي في النرويج فاضلي تشورامان إلى آيسلندا.

ومساء الأحد وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكيافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة مع المنتخب الأيسلندي.

واضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة ساعتين، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.

وأجرت الشرطة الآيسلندية تفتيشاً دقيقاً، لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي.

يذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب آيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.

وكان المنتخب التركي حقق يوم الجمعة الماضية، انتصاراً كاسحاً على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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