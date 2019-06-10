أغارت مقاتلات سلاح الجو التركي على أهداف تابعة لتنظيم PKK الإرهابي في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وتأتي الغارات الجوية في إطار عملية المخلب الجارية في المنطقة المذكورة، حسب بيان وزارة الدفاع التركية.

وأضاف البيان أن الغارات دمرت مرابض أسلحة وملاجئ ومخابئ ومستودعات ذخيرة يستخدمها التنظيم الانفصالي في المنطقة المذكورة.

وفي 27 مايو/أيار الماضي، أطلقت القوات التركية "عملية المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصرها داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك رداً على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الإرهابي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.