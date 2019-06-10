استنكر وزير الخارجية التركي، مولود جاوش أوغلو سوء المعاملة التي حظي بها منتخب بلاده لكرة القدم، في مطار العاصمة الأيسلندية، ريكجافيك، من قِبل إداريي المطار وشرطته.

وأوضح جاوش أوغلو أن المعاملة السيئة للمنتخب التركي لا يمكن قبولها من الناحية الدبلوماسية والإنسانية.

وأكد الوزير التركي أن بلاده ستقوم بما يلزم تجاه المعاملة السيئة التي تمثلت في إطالة مدة التحقق من جوازات السفر والتفتيش الدقيق للاعبين.

ومساء الأحد وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكجافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة مع المنتخب الأيسلندي ضمن التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

واضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار قرابة ثلاث ساعات، للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.

وأجرت الشرطة الأيسلندية تفتيشاً دقيقاً لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي.

يجدر بالذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة، التي تضم إلى جانب أيسلندا منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.

وكان المنتخب التركي حقق، يوم الجمعة الماضية، انتصاراً كاسحاً على المنتخب الفرنسي الفائز ببطولة العالم في نسختها الأخيرة.