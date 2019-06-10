أعلنت الجماعة الإسلامية في لبنان، الإثنين، اغتيال مسؤولها في بلدة شبعا جنوب لبنان الحدودية مع إسرائيل الشيخ محمد قاسم الجرار، على يد مسلحين مجهولين.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن مجهولين أطلقوا النار، منتصف الليلة الماضية من سلاح حربي، على مسؤول العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية ومسؤول منطقة شبعا الشيخ محمد جرار على باب مستوصف بلدة شبعا فأردوه على الفور.

وأشارت إلى أنّ المسلحين أصابوه بأربع رصاصات في بطنه، ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويُعرف الشيخ جرار بأعماله الخيرية ومساعدة أهالي البلدة وتقديم العون للاجئين السوريين في المجالات الصحية وتقديم الخدمات الطبية.

ونعت الجماعة الإسلامية في لبنان في بيان "الشيخ جرار الذي اغتالته يد الغدر والعمالة والخيانة مساء أمس أثناء قيامه بواجبه أمام مستوصف الرحمة الطبي الذي يديره في شبعا".

وأضاف البيان "إننا إذ نعاهد الله ونعاهد الشيخ محمد على الثبات على درب الجماعة ونهجها في نصرة المظلوم ومقاومة الاحتلال وتحرير الأرض والأخذ على يد المفسدين والاقتصاص من اليد المجرمة الغادرة".

من جانبه، أدان عضو كتلة التنمية والتحرير في البرلمان اللبناني النائب قاسم هاشم مقتل الشيخ جرار، مشيراً إلى أن "ما حصل جريمة بكل ما يعني الإجرام، ويستهدف الأمن والاستقرار في بلدتنا ومنطقتنا ومحاولة لزرع الفتن والتي تخدم أعداء الوطن وزعزعة الاستقرار".