تعرض مسجدان، في مدينتي بريمن وكاسل الألمانيتين، لاعتداءات يومي السبت والأحد.

وتعرض المسجد المركزي التابع للاتحاد الإسلامي التركي في أوروبا "ديتيب" في مدينة كاسل بولاية هسن، لاعتداء نفّذه مجهول أو مجهولون.

وقال رئيس جمعية المسجد المركزي، سيف الدين أريوروك، إن المسجد تعرض للرشق بالحجارة، وتحطيم نوافذه.

وأطلقت نيابة كاسل العامة تحقيقاً في الاعتداء.

وفي مدينة بريمن، قام مجهولون بتمزيق 50 نسخة من القرآن الكريم، ورمْي بعضها في المراحيض في مسجد الرحمن.

وأدان النائب عن ولاية بريمن في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أوغوز خان يازجي، الاعتداء السافر على المسجد.

وقال إن مسلمي بريمن غاضبون من الاعتداء على مقدساتهم، مطالباً بحماية حكومية للمساجد على غرار الكنس.