سياسة
3 دقيقة قراءة
هونغ كونغ تتمسك بقانون تسليم المجرمين للصين على الرغم من الاحتجاجات الواسعة
صرّحت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام، الإثنين، بأن حكومتها متمسكة بمشروع القانون الذي يقضي بتسليم المجرمين إلى الصين، على الرغم من تنظيم معارضين لمشروع القانون احتجاجات واسعة ضده.
هونغ كونغ تتمسك بقانون تسليم المجرمين للصين على الرغم من الاحتجاجات الواسعة
مئات الآلاف خرجوا في مسيرات حاشدة في هونغ كونغ / AP
10 يونيو 2019

قالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، الإثنين، إن حكومتها ما زالت تتمسك بمشروع قانون مثير للجدل لتسليم المجرمين إلى الصين على الرغم من احتجاجات واسعة ضده.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن لام قولها إن "مشروع القانون مهم وسيساعد هونغ كونغ على تحقيق العدالة والوفاء بالتزاماتها الدولية".

وأضافت أنه "تم إقرار إجراءات وقائية في مايو/أيار الماضي تضمن أن يصون هذا التشريع حقوق الإنسان".

وتابعت "لم نتلقَّ أية توجيهات من بكين بشأن هذا التشريع، نحن نسعى لتطبيقه بمحض إرادتنا والتزامنا تجاه هونغ كونغ".

وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين، الأحد، إلى شوارع هونغ كونغ لمعارضة التشريع الذي يُمكّن الصين من ترحيل الهاربين.

وقالت الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، وهي المجموعة التي نظّمت الاحتجاجات، إن 1.03 مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات بالمدينة البالغ عدد سكانها 7.48 مليون نسمة.

في المقابل، قدّرت شرطة هونغ كونغ عدد المتظاهرين بأكثر من 240 ألف شخص.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست اليومية، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، أن مئات المحتجين اشتبكوا مع رجال الشرطة خارج مقر البرلمان في وقت متأخر من ليل الأحد وصباح الإثنين، ما وضع نهاية عنيفة لحشد جماهيري سلمي جذب أعداداً تاريخية إلى الشوارع.

وأشارت إلى تعرّض الضباط والمتظاهرين لإصابات، إذ استخدمت قوات الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل لرد مجموعة من المتظاهرين الملثمين الذين حاولوا اقتحام مبنى المجلس التشريعي.

وتجمّع المئات من المتظاهرين حول مبنى البرلمان بعد انتهاء المسيرة الجماهيرية الرئيسية التي قال المنظمون إن أكثر من مليون شخص قد انضموا إليها في حوالي الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي.

ويرى منتقدون أن مشروع القانون سوف يجعل أي شخص على أراضي هونغ كونغ عرضة للإمساك به من قبل السلطات الصينية لأسباب سياسية أو لجرائم تجارية غير مقصودة، ما يقوّض النظام القانوني شبه المستقل للمدينة.

فيما تقول الحكومة إن مشروع القانون يهدف إلى سد الثغرات في القانون الحالي من خلال السماح لهونغ كونغ بالبت في كل حالة على حدة، سواءً بإرسال الهاربين أو عدم إرسالهم إلى المناطق التي لا تربطها بها اتفاقيات تسليم رسمية مثل تايوان وماكاو والبر الرئيسي للصين.

ومن المتوقع أن تبدأ المناقشات، الأربعاء المقبل، على تعديلات جذرية مقترحة على القانون المعني بتسليم الهاربين والمشتبه فيهم، كي يتم إقرار مشروع القانون بنهاية يونيو/حزيران الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us