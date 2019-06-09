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قوات الدعم السريع السودانية تقتل 3 أشخاص لترتفع حصيلة القتلى إلى 118، والحوثيون يستهدفون مطار جازان السعودي بطائرات مسيَّرة.

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السودان.. قوات الدعم السريع تقتل 3 أشخاص لترتفع حصيلة القتلى إلى 118

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان، الأحد، وفاة 3 أشخاص في المستشفى العسكري بمدينة أم درمان، اثنان منهم تَعرَّضا لـ"الضرب والطعن" من "مليشيا الجنجويد" في إشارة إلى قوات الدعم السريع، وتلقى الثالث طلقاً نارياً في الصدر. [TRTعربي]

ولاقت الدعوة إلى العصيان المدني استجابةً واسعة، بهدف دفع المجلس العسكري الانتقالي إلى تسليم السلطة للمدنيين، وذكر شهود عيان أن قوات الأمن السودانية هاجمت متظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع. [TRTعربي]

الحوثيون يستهدفون مطار جازان السعودي بطائرات مسيَّرة

قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي إن طائرات مسيرة استهدفت مطار جازان جنوبي السعودية، مشيرة إلى أنها أصابت مرابض ومحطات الطائرات دون طيار المشارِكة في الحرب على اليمن. [الأناضول]

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أن نحو 5.1 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات ويصعب الوصول إليهم، ويعيشون في 75 منطقة. [TRTعربي]