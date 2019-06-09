سياسة
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وزير الخارجية البريطاني: هناك إمكانية لإعادة التفاوض مع أوروبا حول بريكست
أعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، إمكانية إعادة التفاوض مع الجانب الأوروبي "لتجنب حدوث بريكست دون اتفاق".
وزير الخارجية البريطاني: هناك إمكانية لإعادة التفاوض مع أوروبا حول بريكست
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت والمرشح لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي  / AP
9 يونيو 2019

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الأحد، أنه مقتنع بإمكانية إعادة التفاوض لتجنب حدوث بريكست دون اتفاق، مرتكزاً على محادثة أجراها مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأكد هانت، المرشح لخلافة رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي، أن ميركل أخبرته بـ"استعداد الدول الـ 27 الأخرى في الاتحاد الأوروبي، لدراسة كل الحلول المقترحة في ظل وجود رئيس وزراء بريطاني جديد".

وأضاف "أنا متأكد تماماً من استعداد الأوروبيين للتفاوض، إذا تبنينا المقاربة الجيدة في الموضوع".

ولم يحدد هانت إذا كان يشير إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي حٌسم بالفعل، أم أنه يشير إلى الإعلان السياسي الذي سيحدد العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ما بعد بريكست.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق استعداده لإعادة مناقشة هذا الإعلان، إذا أعادت لندن النظر في مواقفها بشأن الاتحاد الجمركي والوصول إلى السوق الموحدة.

على الجانب الآخر، ذكرت متحدثة باسم الحكومة الألمانية، أن المستشارة الألمانية ميركل أكدت "أن اتفاق الخروج سيطبق ولن يتغير لكن بإمكاننا بالطبع مناقشة العلاقات المستقبلية"، عقب الاجتماع الطاريء للمجلس الأوروبي الذي عقد في 11 أبريل/نيسان الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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