كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن النظام السوري يهدم منازل المعارضين المهجرين من المناطق التابعة لسيطرته.

وأفاد التقرير بتنفيذ نظام بشار الأسد ما سمَّاه "عمليات تطهير ما بعد الاشتباكات"، التي هدمت فيها القوات التابعة للنظام عدداً كبيراً من العقارات والمحلات التي تركها أصحابها من المعارضين.

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر من "المعهد الأوروبي للسلام"، أن النظام السوري نفّذ 334 عملية تدمير في الفترة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول عام 2018.

وأكّد التقرير أن نظام الأسد يزعم أنه يطهّر المباني المتضررة من القنابل ويزيل الأنفاق والمتفجرات التابعة "للمنظمات الإرهابية"، إلا أن الهدف الحقيقي هو سدّ طريق العودة أمام المعارضين الذين اضطُرُّوا إلى مغادرة البلاد، وتعزيز سيطرة النظام على المناطق التابعة له، وفقاً للصحيفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات تحدث بشكل شبه يومي، وتطال عقارات وممتلكات تابعة للمدنيين.