سياسة
2 دقيقة قراءة
الغارديان: النظام السوري يهدم منازل المعارضين لمنعهم من العودة
كشف تقرير لصحيفة الغارديان، أن النظام السوري هدم عدداً كبيراً من المنازل والمحلات التابعة للمعارضة في المناطق الخاضعة لسيطرته، تحت اسم "عمليات تطهير ما بعد الاشتباكات"، التي تهدف إلى منع المعارضين المهجرين من العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
الغارديان: النظام السوري يهدم منازل المعارضين لمنعهم من العودة
يقوم النظام السوري بهدم منازل ومتتلكات المعارضة في المناطق التابعة لسيطرته، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية  / AP
9 يونيو 2019

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية، أن النظام السوري يهدم منازل المعارضين المهجرين من المناطق التابعة لسيطرته.

وأفاد التقرير بتنفيذ نظام بشار الأسد ما سمَّاه "عمليات تطهير ما بعد الاشتباكات"، التي هدمت فيها القوات التابعة للنظام عدداً كبيراً من العقارات والمحلات التي تركها أصحابها من المعارضين.

ونقلت الصحيفة عن تقرير صادر من "المعهد الأوروبي للسلام"، أن النظام السوري نفّذ 334 عملية تدمير في الفترة بين سبتمبر/أيلول وديسمبر/كانون الأول عام 2018.

وأكّد التقرير أن نظام الأسد يزعم أنه يطهّر المباني المتضررة من القنابل ويزيل الأنفاق والمتفجرات التابعة "للمنظمات الإرهابية"، إلا أن الهدف الحقيقي هو سدّ طريق العودة أمام المعارضين الذين اضطُرُّوا إلى مغادرة البلاد، وتعزيز سيطرة النظام على المناطق التابعة له، وفقاً للصحيفة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات تحدث بشكل شبه يومي، وتطال عقارات وممتلكات تابعة للمدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us