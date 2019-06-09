سياسة
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استشهاد جندي تركي في هجوم إرهابي شمالي سوريا
قالت وزارة الدفاع التركية إن إرهابيي PKK/YPG هاجموا نقطة ارتكاز للجيش التركي شمالي سوريا، باستخدام مضاد دبابات، مما أدى إلى إصابة 6 جنود أتراك واستشهاد أحدهم متأثراً بإصابته.
استشهاد جندي تركي في هجوم إرهابي شمالي سوريا
جنود أتراك خلال قيامهم بعمليات ضد التنظيمات الإرهابية شرقي تركيا / AA
9 يونيو 2019

استشهد جندي تركي، الأحد، بعد إصابته في هجوم لإرهابيي PKK/YPG في تل رفعت، على نقطة ارتكاز تركية في منطقة عملية غصن الزيتون شمالي سوريا.

وقال بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية الأحد، إن الإرهابيين هاجموا الموقع باستخدام مضاد دبابات، مما أدى إلى إصابة 6 جنود أتراك، استُشهد أحدهم في المستشفى.

وأوضح البيان أن القوات التركية ردت في الحال بإطلاق النار على أهداف للإرهابيين في المنطقة.

وأعرب البيان عن تمنيات الرحمة للشهيد، ووجه العزاء إلى عائلته وإلى الشعب التركي، وتمني الشفاء العاجل للمصابين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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