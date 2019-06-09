استشهد جندي تركي، الأحد، بعد إصابته في هجوم لإرهابيي PKK/YPG في تل رفعت، على نقطة ارتكاز تركية في منطقة عملية غصن الزيتون شمالي سوريا.

وقال بيان أصدرته وزارة الدفاع التركية الأحد، إن الإرهابيين هاجموا الموقع باستخدام مضاد دبابات، مما أدى إلى إصابة 6 جنود أتراك، استُشهد أحدهم في المستشفى.

وأوضح البيان أن القوات التركية ردت في الحال بإطلاق النار على أهداف للإرهابيين في المنطقة.

وأعرب البيان عن تمنيات الرحمة للشهيد، ووجه العزاء إلى عائلته وإلى الشعب التركي، وتمني الشفاء العاجل للمصابين.