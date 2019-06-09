سياسة
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الحوثيون يستهدفون مطار جازان السعودي بطائرات مسيَّرة
قالت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي إن طائرات مسيرة استهدفت مطار جازان جنوبي السعودية، مشيرة إلى أنها أصابت مرابض ومحطات الطائرات دون طيار المشاركة في الحرب على اليمن.
الحوثيون يستهدفون مطار جازان السعودي بطائرات مسيَّرة
طائرة "قاصف 1" التابعة لجماعة الحوثي اليمنية
9 يونيو 2019

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الأحد، استهداف مطار جازان السعودي عبر هجمات بطائرات مسيرة.

ووفق قناة المسيرة التابعة لهم فإن "الهجمات الجوية على مطار جازان جنوبي السعودية استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في العدوان على اليمن".

وأشارت إلى أن هجماتها الجوية تأتي بعد أن حولت الدول المشاركة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية المطار إلى قاعدة عسكرية".

ولفتت إلى "فشل طيران العدوان رغم شنه غارتين في وقف تقدم الجيش واللجان الشعبية شرق جبل النار بمحور جازان".

ونوهت بـ"مصرع جندي سعودي و4 مرتزقة واغتنام عتاد خلال عملية هجومية على مواقع شرق جبل النار".

ولم يعقّب التحالف العربي أو الرياض على ما قالته جماعة الحوثي، غير أن الإعلام السعودي وصف حديث الحوثيين الآخر بشأن "الاستيلاء" على مناطق جنوبي السعودية بأنه "أخبار مفبركة".

ودأب الحوثيون في السنوات الأخيرة على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى، غالباً ما تنتهي بإسقاطها بواسطة منظومة الدفاع الجوي السعودي.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، في حرب خلفت أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وفقاً لوصف سابق للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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