سياسة
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مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
وفّرت الشرطة الإسرائيلية الحماية لمستوطنين اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة صباح اليوم، ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى شد الرحال للمسجد والتصدي للاقتحامات.
مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
المستوطنون اقتحموا الأقصى بحماية شرطة الاحتلال / وسائل التواصل
9 يونيو 2019

اقتحم أكثر من 200 مستوطن إسرائيلي، الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكر أحد حراس المسجد لوكالة الأناضول، أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الجولة الصباحية بحماية شرطة الاحتلال. وأضاف أن الاقتحامات ما زالت مستمرة.

وتأتي هذه الاقتحامات المكثفة في ظل احتفال المستوطنين بعيد "نزول التوراة".

وكانت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" قد دعت مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثف في هذا العيد.

في المقابل، دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل من يمكنه الوصول للمسجد الأقصى، شد الرحال إليه والتصدي للاقتحامات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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