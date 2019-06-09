اقتحم أكثر من 200 مستوطن إسرائيلي، الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

وذكر أحد حراس المسجد لوكالة الأناضول، أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الجولة الصباحية بحماية شرطة الاحتلال. وأضاف أن الاقتحامات ما زالت مستمرة.

وتأتي هذه الاقتحامات المكثفة في ظل احتفال المستوطنين بعيد "نزول التوراة".

وكانت جماعات ومنظمات "الهيكل المزعوم" قد دعت مناصريها من المستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بشكل جماعي ومكثف في هذا العيد.

في المقابل، دعا نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة كل من يمكنه الوصول للمسجد الأقصى، شد الرحال إليه والتصدي للاقتحامات.