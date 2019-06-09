سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 9 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 9 يونيو/حزيران 2019
وزير النفط الإيراني: لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية / Reuters
9 يونيو 2019

أهم الأحداث:

إيران تعلن أنها تبيع نفطها بطرق "غير تقليدية" رغم العقوبات، واعتقال قياديَّين من الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

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إيران تعلن أنها تبيع نفطها بطرق "غير تقليدية"

أكّد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنه أن طهران تستخدم طرقاً "غير تقليدية" للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة بيع نفطها. وامتنع زنغنه عن إعطاء تفاصيل بشأن الصادرات النفطية الإيرانية، مؤكداً أنه لن يكشف أي أرقام إلى أن تُرفَع العقوبات. [TRT عربي]

وقال الوزير لوكالة شانا الإخبارية الإيرانية "لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها". [وكالة الصحافة الفرنسية]

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المُبرَم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، الذي رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل الحد من برنامجها النووي. [TRT عربي]

اعتقال قياديَّين من الحركة الشعبية لتحرير السودان بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي

قال مصدران في المعارضة السودانية إن اثنين من قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، اعتُقلا بعد فترة وجيزة من اجتماع عُقد مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، هما إسماعيل جلاب الأمين العام للحركة، والمتحدث باسمها مبارك أردول. [TRT عربي]

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان، الأربعاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على نائب الأمين العامّ للحركة ياسر عرمان من منزله في الخرطوم، وعاد عرمان من المنفى بعد إطاحة الجيش بالبشير بعد 30 عاماً قضاها في الحكم الذي تولاه بعد انقلاب سلمي. [رويترز]

ويأتي اعتقال جلاب وأردول بعد ساعات من احتجاز قوات الأمن محمد عصمت، أحد أعضاء وفد المعارضة، بعد لقائه آبي أحمد. ولم يصدر تعليق بعد من المجلس العسكري الانتقالي على أنباء الاعتقالات. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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