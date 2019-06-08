سياسة
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إيران تعلن أنها تبيع نفطها بطرق "غير تقليدية"
أكّد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنه أن طهران تستخدم طرقاً "غير تقليدية" للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة بيع نفطها. وامتنع زنغنه عن إعطاء تفاصيل بشأن الصادرات النفطية الإيرانية، مؤكداً أنه لن يكشف أي أرقام إلى أن تُرفَع العقوبات.
إيران تعلن أنها تبيع نفطها بطرق "غير تقليدية"
ألغى البيت الأبيض الإعفاءات الممنوحة في الملف النفطي في إطار تشديد حملة الضغوط على طهران / Reuters
8 يونيو 2019

أكّد وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنغنه، في مقابلة نُشرت السبت، أن طهران تستخدم طرقاً "غير تقليدية" للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة بيع نفطها.

وقال الوزير لوكالة شانا الإخبارية الإيرانية "لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستمنعها إن علمت بها".

وامتنع زنغنه عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الصادرات النفطية الإيرانية، مؤكداً أنه لن يكشف أي أرقام إلى أن تُرفَع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المُبرَم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، الذي رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل الحد من برنامجها النووي.

وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني فرض عقوبات نفطية على إيران، لكنّها أعفت منها بادئ الأمر لمدة ستة أشهر ثماني دول بينها الصين.

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من مليون وخمسمئة ألف برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول إلى 750 ألف برميل يومياً في نيسان/أبريل، وفق أرقام وكالة بلومبيرغ.

وفي مايو/أيار ألغى البيت الأبيض الإعفاءات الممنوحة في الملف النفطي في إطار تشديد حملة ممارسة "أقصى الضغوط" على طهران.

وقال زنغنه إن الولايات المتحدة تشدّد الخناق على الاقتصاد الإيراني بواسطة "عقوبات ذكية". واعتبر أن "أقسى العقوبات في التاريخ تُفرَض على إيران".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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