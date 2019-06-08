أعلن الاتحاد الإفريقي، الجمعة، أن نحو 91 مليون شخص يمرضون سنوياً في القارة السمراء، بسبب الطعام الملوث.

جاء ذلك خلال كلمة أدلى بها نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي توماس كويسي كوارتي، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وأضاف كوارتي "لقد حان الوقت ليصبح الأمن الغذائي أولوية في إفريقيا". وبيّن أن عشرات آلاف الأشخاص يموتون سنوياً بسبب الأطعمة الملوثة.

وجمع ذلك الحدث عدداً من السفراء، وقادة بالاتحاد الإفريقي، وموظفي مفوضية الاتحاد، وممثلي منظمات شريكة له.

وقال سفير مصر في الاتحاد الإفريقي أسامة محمد عبد الخالق، في هذه المناسبة، إن "ربع إجمالي الوفيات العالمية بسبب الاستهلاك غير الآمن للأغذية، يحدث في إفريقيا".

ووفقاً للسفير المصري، فإن عدد الوفيات "يصل إلى 137 ألف شخص كل عام" في إفريقيا.

وحسب منظمة الصحة العالمية، فإن "نحو 600 مليون شخص، أو واحد من كل عشرة أشخاص في العالم، يصابون سنوياً بأمراض نتيجة تناول أطعمة ملوثة، و420 ألفا يموتون سنوياً للسبب نفسه".

وتقول المنظمة في تقرير نشرته، الجمعة، إن الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا أو فيروسات أو طفيليات أو موادَّ كيميائية ضارة، تتسبب في أمراض تتراوح بين الإسهال الحادّ وأمراض مزمنة وبعض أنواع السرطان.

وأضافت أن خطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية، يكون أشدّ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يُعَدّ الطعام بماء غير آمن، مع عدم مراعاة النظافة، وعدم ملاءمة الظروف ذات الصلة بإنتاج الأغذية وتخزينها.