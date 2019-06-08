سياسة
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40 مليون شخص سافروا عبر مطارات إسطنبول في 5 أشهر
بلغ عدد المسافرين ذهاباً وإياباً، عبر مطارات إسطنبول الثلاثة، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 39 مليوناً و719 ألفاً و547 مسافراً، وبلغ عدد الرحلات الجوية بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الماضيين في مطارات إسطنبول، 275 ألفاً و878 رحلة جوية.
40 مليون شخص سافروا عبر مطارات إسطنبول في 5 أشهر
مطار إسطنبول في القسم الأوروبي سيكون أكبر مطار في العالم بعد الانتهاء من بناء جميع مراحله / AA
8 يونيو 2019

بلغ عدد المسافرين ذهاباً وإياباً، عبر مطارات إسطنبول الثلاثة، في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 39 مليوناً و719 ألفاً و547 مسافراً.

وحسب معلومات حصلت عليها وكالة الأناضول من مؤسسة إدارة المطارات التركية، فقد بلغ عدد الرحلات الجوية بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار الماضيين في مطارات إسطنبول، 275 ألفاً و878 رحلة جوية، سافر خلالها 39 مليوناً و719 ألفاً و547 مسافراً.

تجدر الإشارة إلى أنّ إسطنبول تضمّ ثلاثة مطارات، هي أتاتورك الذي يقتصر على رحلات الشحن منذ 6 نيسان/أبريل الماضي، وصبيحة غوكشان في القسم الآسيوي، ومطار إسطنبول في القسم الأوروبي الذي سيكون أكبر مطار في العالم بعد الانتهاء من بناء جميع مراحله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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