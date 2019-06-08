سياسة
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انطلاق مناورات "الأخوّة الراسخة" بين تركيا وأذربيجان
انطلقت مناورات "الأخوّة الراسخة" بين تركيا وأذربيجان في نخجوان الأذرية، بهدف تطوير التنسيق بين الجيشين والقدرة على تنفيذ عمليات مشتركة من خلال تبادل القوات المسلحة الخبرات.
انطلاق مناورات "الأخوّة الراسخة" بين تركيا وأذربيجان
يشارك في المناورات نحو 180 صاروخاً ومدفعاً، و21 طائرة ومروحية / AA
8 يونيو 2019

انطلقت في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم التابعة لأذربيجان، السبت، مناورات عسكرية مشتركة بين قوات مسلحة تركية وأذرية، تحمل اسم "الأخوّة الراسخة 2019".

وفي بيان صادر عنها، أشارت وزارة الدفاع الأذرية إلى مشاركة 5 آلاف جندي ونحو 200 دبابة ومدرَّعة من الجانبين في المناورات.

كذلك يشارك في المناورات نحو 180 صاروخاً ومدفعاً، و21 طائرة ومروحية، وغيرها من الأسلحة.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المناورات هو تطوير التنسيق بين الجيشين والقدرة على تنفيذ عمليات مشتركة، من خلال تبادل القوات المسلحة الخبرات.

وأضافت أن التدريبات تتضمن سيناريوهات عديدة، منها استهداف أهداف رمزية للأعداء.

ولفتت الوزارة إلى استمرار المناورات حتى 11 يونيو/حزيران الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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