سياسة
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مذكرة تفاهم تركية كندية لتشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة
وقعت تركيا وكندا، السبت، مذكرة تفاهم حول تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة. وفي تصريح لها عقب مراسم التوقيع، أشارت وزيرة التجارة التركية إلى إيلاء أنقرة أهمية لتطوير العلاقات التجارية الثنائية.
مذكرة تفاهم تركية كندية لتشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة
وزيرة التجارة التركية وقعت مع  وزير تنويع التجارة الدولية الكندي مذكرة تفاهم لتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة / AA
8 يونيو 2019

وقعت تركيا وكندا، السبت، مذكرة تفاهم حول تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة.

والتقت وزيرة التجارة التركية روخسار بكجان، وزير تنويع التجارة الدولية الكندي جيم كار، في مدينة تسوكوبا اليابانية.

ويأتي لقاء الوزيرين على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء التجارة والاقتصاد الرقمي للدول الأعضاء في قمة مجموعة العشرين الذي ينعقد الأحد بمدينة إباراكي.

وخلال الاجتماع في مركز تسوكوبا للمؤتمرات، وقّع الوزيران مذكرة تفاهم حول تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة بغية تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والاستثمار، وضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص في قضايا التعاون التجاري، وتشجيع الاستثمارات.

وفي تصريح لها عقب مراسم التوقيع، أشارت بكجان إلى إيلاء أنقرة أهمية لتطوير العلاقات التجارية الثنائية.

وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين تركيا وكندا بلغ 3.2 مليار دولار العام الماضي، مشددة على وجوب رفعه.

وقالت بكجان "نؤمن بأن الاتفاق سيساهم في زيادة العلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين، ويمهد الطريق أمام رجال الأعمال".

أما وزير تنويع التجارة الدولية الكندي، جيم كار، فأعرب عن رغبة بلاده في تطوير العلاقات التجارية وزيادة الاستثمارات المتبادلة، مشيراً إلى إمكانية تعاون البلدين بخصوص تعليم الطلاب.

وتحتضن مدينة إباراكي اليابانية يومي 8 و9 يونيو/حزيران الاجتماع المذكور الذي يسبق قمة مجموعة العشرين.

يشار إلى أن قمة مجموعة العشرين ستعقد يومي 28-29 يونيو/حزيران الجاري في مدينة أوساكا اليابانية بمشاركة قادة الدول الأعضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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