أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صباح السبت، عن تعليق خطط فرض رسوم جمركية على السلع الواردة من المكسيك، بعد التوصل لاتفاق معها بشأن المهاجرين.

وأضاف ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر "يسرني أن أخبركم بأن الولايات المتحدة توصلت لاتفاق وقعت عليه مع المكسيك".

وتابع "وبالتالي، تم تعليق الرسوم التي كان من المقرر أن تفرضها الولايات المتحدة الاثنين، إلى أجل غير مسمى".

وأشار إلى أن المكسيك "وافقت على اتخاذ إجراءات لوقف تدفق المهاجرين إلى حدودنا الجنوبية. لقد تم هذا من أجل تقليل عدد المهاجرين القادمين من المكسيك إلى الولايات المتحدة أو منعهم تماماً".

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية تفاصيل عن ذلك الاتفاق، وقالت في بيان إنه ينص على أن تعيد الولايات المتحدة طالبي اللجوء الذين يعبرون حدودها من المكسيك في أثناء دراسة طلباتهم، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت أن المكسيك ستلتزم خلال تلك الفترة توفير الوظائف والرعاية الصحية لهؤلاء الأشخاص.

ووافقت المكسيك أيضاً، حسب الخارجية الأمريكية، على "اتخاذ خطوات غير مسبوقة لزيادة إنفاذ القانون للحد من الهجرة غير القانونية، بما في ذلك نشر الحرس الوطني المكسيكي في جميع أنحاء البلاد، بخاصة على حدودها الجنوبية مع غواتيمالا".

وقالت الوزارة إن المكسيك وافقت كذلك على اتخاذ "إجراءات حاسمة لتفكيك منظمات تهريب البشر والاتجار بهم بالإضافة إلى شبكاتهم المالية وشبكات النقل غير المشروعة".

من جانبه، نشر الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور تغريدة بحسابه على تويتر قال فيها "بفضل دعم كل المكسيكيين تفادينا فرض رسوم على جميع الصادرات المكسيكية إلى الولايات المتحدة".

وكان ترمب قد أعلن أواخر الشهر الماضي عن فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على المنتجات القادمة من المكسيك بهدف الحيلولة دون تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود المشتركة.

وقال ترمب في تغريدة على حسابه في تويتر حينها "اعتباراً من 10 يونيو/حزيران، سيبدأ فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على جميع المنتجات القادمة من المكسيك، وهذا الإجراء سيستمر حتى توقف تدفق المهاجرين غير القانونيين إلى بلدنا".

ويطالب ترمب، الذي تعرض لانتقادات بسبب سياساته المناهضة للهجرة، ببناء جدار للحد من "الهجرة غير القانونية وتهريب المخدرات" على الحدود مع المكسيك.