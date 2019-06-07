قالت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية في بيان، الجمعة، أن اتفاقية تقاسم عائدات حقل أفروديت للغاز الطبيعي بين الإدارة القبرصية الجنوبية مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، هو "اغتصاب صارخ" للحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي.

وأشار البيان إلى أن قيمة الاتفاقية بلغت 9 مليارات دولار، وأن الاتفاقية تقتضي عمل الشركة الأمريكية لمدة 18عاماً في استخراج الغاز الطبيعي جنوب جزيرة قبرص.

وتؤكد تركيا أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ومن جانبها تؤكد وزارة الخارجية التركية، أن السفن التركية إنما تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.