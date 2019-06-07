سياسة
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قبرص التركية: تقاسم الجنوب عائدات الغاز مع شركة أمريكية "اغتصاب" لحقوقنا
تعارض وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية، اتفاقية الغاز المبرمة مع شركة أمريكية تعمل بموجبها لمدة 18 عاماً في استخراج الغازا لطبيعي من قبرص الرومية، وتعتبره "اغتصاب" للحق التركي في عائدات الغاز.
قبرص التركية: تقاسم الجنوب عائدات الغاز مع شركة أمريكية "اغتصاب" لحقوقنا
قبرص التركية تعتبر اتفاقية تقاسم عائدات الغاز الطبيعي مع شركة أمريكية "اغتصاب لحقوقها"  / AA
7 يونيو 2019

قالت وزارة خارجية جمهورية شمال قبرص التركية في بيان، الجمعة، أن اتفاقية تقاسم عائدات حقل أفروديت للغاز الطبيعي بين الإدارة القبرصية الجنوبية مع شركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، هو "اغتصاب صارخ" للحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي. 

وأشار البيان إلى أن قيمة الاتفاقية بلغت 9 مليارات دولار، وأن الاتفاقية تقتضي عمل الشركة الأمريكية لمدة 18عاماً في استخراج الغاز الطبيعي جنوب جزيرة قبرص.

وتؤكد تركيا أنها لن تسمح لشركات الطاقة بالقيام بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق صلاحياتها البحرية.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ومن جانبها تؤكد وزارة الخارجية التركية، أن السفن التركية إنما تنقب في الجرف القاري للبلاد، وستواصل ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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