سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 8 يونيو/حزيران 2019
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خلاصات من TRT عربي: 8 يونيو/حزيران 2019
رئيس الوزراء الإثيوبي خلال لقائه بقوى الحرية والتغيير السودانية للوساطة بينها وبين المجلس العسكري           / Reuters
8 يونيو 2019

أهم الأحداث:

قوىالمعارضة السودانية تتمسك بالعصيان المدني بعد لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، والرئيس الروسي يعلن أن الاقتصاد العالمي "دخل مرحلة الحروب التجارية".

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قوى المعارضة السودانية تتمسك بالعصيان المدني بعد لقاء آبي أحمد

جددت قوى المعارضة السودانية تمسكها بالعصيان المدني في مواجهة المجلس العسكري الانتقالي، عقب اجتماعها برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي حاول "تقريب وجهات النظر" وإيجاد حل للقضايا الخلافية مع المجلس العسكري الانتقالي. [TRT عربي]

والتقى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقوى المعارضة في السفارة الإثيوبية بالخرطوم، بعد يوم من قرار منظمة الاتحاد الإفريقي بتعليق عضوية السودان على خلفية أعمال العنف التي شهدها فض اعتصام القيادة العامة. [رويترز]

بوتين يُعلن دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الحروب التجارية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن "الاقتصاد العالمي دخل مرحلة الحروب التجارية، في حين أن التجارة العالمية لم تعد المحرك المطلق للاقتصاد العالمي". [TRT عربي]

كما دعا الرئيس الروسي إلى "إعادة النظر بدور الدولار" في النظام المالي العالمي معتبراً أن العملة الأميركية أصبحت "آلة ضغط تستخدمها واشنطن وتشهد حالياً تراجعاً في الثقة". وحول قضية شركة الاتصالات الصينية هواوي، قال بوتين "يحاولون مضايقتها وإخراجها من الأسواق العالمية، فيما يعتبر أول حرب تكنولوجية في العصر الحديث". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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