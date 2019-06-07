أعلن تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، في بيان تمسكه بالعصيان المدني الشامل عقب وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، لاستئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة.

وحذّر البيان الشعب السوداني من مخطط "المجلس العسكري في محاولة تكوين لجان من أذيال وفلول النظام، بدعوى حفظ الأمن في الأحياء بعد إطلاق شائعة وجود عصابات متفلتة".

جاء البيان تعبيراً عن موقف قوى المعارضة السودانية عقب ساعات من اجتماع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بقادة المعارضة في مقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم.

وقد حاول آبي أحمد تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية واستئناف الحوار لحل القضايا الخلافية، بعد يوم من إعلان منظمة الاتحاد الإفريقي تعليق عضوية السودان على خلفية فض اعتصام القيادة العامة بالقوة وسقوط نحو 113 قتيلاً حتى الآن بحسب قوى المعارضة.

وقالت المعارضة السودانية إنها توافق على وساطة رئيس الوزراء الاثيوبي لكن لديها شروطاً يجب تحقيقها قبل الحديث عن العملية السياسية.

وأفاد قيادي بالمعارضة السودانية لوكالة الأناضول بأن الأمن السوداني اعتقل القيادي في قوى الحرية والتغيير محمد عصمت عقب خروجه من اجتماع مع رئيس الوزراء الإثيوبي.

واقترحت الأمم المتحدة، الجمعة، نشر فريق للتحقق من مزاعم الانتهاكات التي جرت في السودان، أثناء اقتحام وفض اعتصام القيادة العامة قبل أيام بالعاصمة الخرطوم.