سياسة
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قادة الجيش التركي يتفقدون الحدود مع إيران وأرمينيا وأذربيجان
تفقد قادة الجيش التركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي أقار، قوات حرس الحدود شرقي البلاد، وشدد القادة على الدور الهام الذي يؤديه حرس الحدود في حماية البلاد والحدّ من الهجرة غير النظامية.
قادة الجيش التركي يتفقدون الحدود مع إيران وأرمينيا وأذربيجان
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار يتفقد قوات حرس الحدود  / AA
7 يونيو 2019

شارك وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، قادة الجيش التركي في تفقد قوات حرس الحدود شرقي البلاد، مع إيران وأرمينيا وإقليم نخجوان الأذري. 

وقال أقار، في كلمة ألقاها في مقر الفوج الخامس لحرس الحدود، أن "القوات التركية أدّت كل ما يقع على عاتقها بأفضل طريقة ممكنة، من أجل حماية حدودها".

وأضاف أقار "سنواصل بكل عزم وإصرار مهمتنا في حماية شرف حدودنا"، مشدداً على الدور الهام الذي يقوم به حرس الحدود من أجل حماية البلاد والحدّ من الهجرة غير النظامية.

وقد شارك في عملية التفقد رئيس هيئة الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أميت دوندار، وقائديّ القوات البحرية والجوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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