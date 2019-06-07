أكدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الجمعة، مقتل وإصابة 16 طفلاً خلال أيام عيد الفطر، جراء قصف شنّه الحوثيون على مدينة تعز.

وقالت الوزارة في بيان أن "مسلحي الجماعة استهدفوا الأطفال بالقذائف والقنص من مواقع تمركزهم في أطراف المدينة" الخاضع معظمها لسيطرة القوات الحكومية.

وأضاف البيان أن الحوثيين ارتكبوا "جرائم بحق السكان في تعز من حصار جائر يستمر منذ أربع سنوات، وقصف عشوائي على الأحياء السكنية"، ما تسبب في سقوط المئات من المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لـ"توثيق كل الجرائم المرتكبة بحق أبناء اليمن".

يذكر أن اليمن يشهد حرباً دخلت عامها الخامس بين القوات الموالية للحكومة المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي.