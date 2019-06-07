سياسة
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البحرية الأمريكية: مدمرة روسية قامت بمناورة "خطيرة" مع إحدى سفننا
أعلنت البحرية الأمريكية أن مدمرة روسية قامت بمناورة خطيرة مع إحدى سفنها في بحر الفلبين فيما وصفته بأنه حادث "يفتقر للمهنية"، من جانبه أعلن الأسطول الروسي أنها كانت "مناورة طارئة لتفادي تغيير السفينة الأمريكية اتجاهها بشكل مفاجئ".
البحرية الأمريكية: مدمرة روسية قامت بمناورة "خطيرة" مع إحدى سفننا
السفينة الأمريكية تشانسلورزفيل تعرضت لمناورة خطيرة مع مدمرة روسية في بحر الفلبين / AP
7 يونيو 2019

أعلنت البحرية الأمريكية، الجمعة، أن مدمرة روسية كادت أن تصدم طراد صواريخ أمريكي في بحر الفلبين، فيما وصفته بأنه "حادث خطير ويفتقر للمهنية". 

وصرح الجنرال كلايتون دوس، المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، أن "المدمرة الروسية أودالوي 572 قامت بمناورة خطيرة مع السفينة الأمريكية تشانسلورزفيل، واقتربت منها لمسافة 15 إلى 30 متراً" أثناء عملها في بحر الفلبين.

على الجانب الآخر، نقلت وسائل الإعلام الروسية عن بيان تابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، أن "السفينة الأمريكية غيرت اتجاهها بشكل مفاجئ، واقتربت من السفينة الروسية على بعد 50 متراً، فاضطر الطاقم الروسي إلى تفادي الاصطدام بمناورة طارئة".

وأكد البيان الروسي أن السفينة الأمريكية وصلها "احتجاج على هذه الأعمال غير المقبولة" عبر الموجة الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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