أعلنت البحرية الأمريكية، الجمعة، أن مدمرة روسية كادت أن تصدم طراد صواريخ أمريكي في بحر الفلبين، فيما وصفته بأنه "حادث خطير ويفتقر للمهنية".

وصرح الجنرال كلايتون دوس، المتحدث باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية، أن "المدمرة الروسية أودالوي 572 قامت بمناورة خطيرة مع السفينة الأمريكية تشانسلورزفيل، واقتربت منها لمسافة 15 إلى 30 متراً" أثناء عملها في بحر الفلبين.

على الجانب الآخر، نقلت وسائل الإعلام الروسية عن بيان تابع لأسطول المحيط الهادئ الروسي، أن "السفينة الأمريكية غيرت اتجاهها بشكل مفاجئ، واقتربت من السفينة الروسية على بعد 50 متراً، فاضطر الطاقم الروسي إلى تفادي الاصطدام بمناورة طارئة".

وأكد البيان الروسي أن السفينة الأمريكية وصلها "احتجاج على هذه الأعمال غير المقبولة" عبر الموجة الدولية.