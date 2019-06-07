ارتفع عدد قتلى العبارة السياحية التي غرقت في نهر الدانوب بالمجر، إلى 17 شخصاً، الجمعة، فيما لا يزال 11 شخصاً مفقوداً.

وانقلبت عبّارة سياحية كانت تحمل على متنها 35 شخصاً، بينهم 33 كورياً جنوبياً، في 29 مايو/أيار الماضي، جرّاء اصطدامها بعبّارة أخرى في نهر الدانوب بالمجر، حيث جرى إنقاذ 7 منهم.

وأعلنت المديرية العامة للأمن بالمجر، في بيان الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا إلى 17 قتيلاً عقب انتشال فرق البحث والإنقاذ 4 جثث، وأشار البيان إلى مواصلة البحث عن 11 مفقوداً بينهم 9 كوريين جنوبيين.

وكانت آخر حصيلة لقتلى العبارة السياحية الغارقة، هي 13 قتيلاً، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

وتشكّل المجر مقصداً للسياح الباحثين عن الآثار الفنية والهندسية والمعمارية التاريخية، الموجودة في مختلف مدنها وبلداتها المليئة بالإرث الثقافي والحضاري.