سياسة
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مقتل 17 شخصاً بعد غرق عبارة بنهر الدانوب في المجر
وصل عدد قتلى العبارة السياحية التي غرقت في نهر الدانوب بالمجر إلى 17 شخصاً، بعد غرق عبّارة سياحية كانت تحمل على متنها 35 شخصاً في 29 مايو/أيار الماضي، جرّاء اصطدامها بعبّارة أخرى.
مقتل 17 شخصاً بعد غرق عبارة بنهر الدانوب في المجر
انتشلت فرق البحث والإنقاذ المجرية 4 جثث وتواصل البحث عن 11 مفقوداً / Reuters
7 يونيو 2019

ارتفع عدد قتلى العبارة السياحية التي غرقت في نهر الدانوب بالمجر، إلى 17 شخصاً، الجمعة، فيما لا يزال 11 شخصاً مفقوداً.

وانقلبت عبّارة سياحية كانت تحمل على متنها 35 شخصاً، بينهم 33 كورياً جنوبياً، في 29 مايو/أيار الماضي، جرّاء اصطدامها بعبّارة أخرى في نهر الدانوب بالمجر، حيث جرى إنقاذ 7 منهم.

وأعلنت المديرية العامة للأمن بالمجر، في بيان الجمعة، ارتفاع عدد الضحايا إلى 17 قتيلاً عقب انتشال فرق البحث والإنقاذ 4 جثث، وأشار البيان إلى مواصلة البحث عن 11 مفقوداً بينهم 9 كوريين جنوبيين.

وكانت آخر حصيلة لقتلى العبارة السياحية الغارقة، هي 13 قتيلاً، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

وتشكّل المجر مقصداً للسياح الباحثين عن الآثار الفنية والهندسية والمعمارية التاريخية، الموجودة في مختلف مدنها وبلداتها المليئة بالإرث الثقافي والحضاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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