أردوغان والعاهل السعودي يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، والاتحاد الأفريقي يجمّد عضوية السودان إلى حين تسليم السلطة للمدنيين.

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أردوغان يتصل بالملك سلمان

تطرق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، خلال اتصال هاتفي جرى بينهما بمناسبة عيد الفطر. [TRT/عربي]

وخلال المكالمة الهاتفية، شكر العاهل السعودي الرئيس أردوغان لجهوده المبذولة خلال فترة ترأس تركيا لمنظمة التعاون الإسلامي. [الأناضول]

الاتحاد الأفريقي يجمّد عضوية السودان

قال مجلس السلم والأمن الأفريقي إن الاتحاد الأفريقي علّق بمفعول فوري مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إقامة سلطة مدينة انتقالية بشكل فعلي. وأضاف المجلس أن التعليق سيظل سارياً إلى حين "التشكيل الفعلي" لسلطة انتقالية بقيادة مدنية. [TRT/عربي]

في ذات السياق، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية عدم إمكانية العودة "إطلاقاً" للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، واعتبرت أن هذه "الدعوات المسمومة" للحوار هي "استهانة صريحة بالأرواح التي أزهقت". [TRT/عربي]