سياسة
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حماس: واشنطن سلمت عالماً فلسطينياً لإسرائيل بعد اعتقاله 11 عاماً
قالت حركة حماس، الخميس، إن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل، الأربعاء، العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، بعد اعتقاله في سجونها 11 عاماً. واعتبرت حماس خطوة الإدارة الأمريكية "مستنكرة ومرفوضة"، وحمّلت واشنطن المسؤولية الكاملة عن حياة الأشقر وحريته.
حماس: واشنطن سلمت عالماً فلسطينياً لإسرائيل بعد اعتقاله 11 عاماً
حركة حماس اعتبرت تسليم واشنطن عبد الحليم الأشقر إلى إسرائيل خطوة "مستنكرة ومرفوضة" / وسائل إعلام فلسطينية
6 يونيو 2019

أعلنت حركة حماس، الخميس، أن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل، الأربعاء، العالم الفلسطيني عبد الحليم الأشقر، بعد اعتقاله في سجونها 11 عاماً.

وفي بيان لها، قالت الحركة إنه "في خطوة جديدة تعكس انحياز الإدارة الأمريكية الكامل للاحتلال، سلمت الولايات المتحدة العالم عبد الحليم الأشقر لإسرائيل، بعد أن قضى ظلماً 11 عاماً بالسجون الأمريكية".

وأشارت حركة حماس إلى أنها كانت تجري حواراً مع بعض الدول (لم تحددها) لاستقبال الأشقر، على أراضيها بعد الإفراج عنه من السجون الأمريكية.

واعتبرت أن خطوة الإدارة الأمريكية "مستنكرة ومرفوضة"، وحمّلت واشنطن المسؤولية الكاملة عن حياة الأشقر وحريته.

وفي السياق نفسه، كلّف إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مكاتب العلاقات السياسية في الحركة، بإجراء اتصالات مع عدد من الدول لمتابعة قضية الأشقر.

ووصف هنية، حسب بيان صادر عن مكتبه، تسليم الأشقر لإسرائيل، بأنه خطوة "مخالفة للأعراف والقوانين الدولية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أصدر القضاء الأمريكي حكماً بسجن الأشقر 11 عاما، بتهمة الانتماء لحركة حماس وتمويلها.

والأشقر، حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من جامعة المسيسيبي بالولايات المتحدة، وعمل بروفسوراً بالجامعة الإسلامية في قطاع غزة، وبالعديد من الجامعات الأمريكية، كان آخرها جامعة هاورد في واشنطن.

كما ترشح الأشقر، لانتخابات الرئاسة الفلسطينية عام 2005، والتي فاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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