أعلن المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيهيد سوغا، الخميس، أن رئيس وزراء البلاد، شينزو آبي، سيزور إيران بهدف تخفيف التوتر بين طهران وواشنطن.

وأوضح سوغا، الذي يشغل منصب أمين مجلس الوزراء الياباني، في تصريح صحفي، أن زيارة شينزو آبي، ستكون الأولى من قبل زعيم ياباني إلى إيران منذ 41 عاماً.

ولم يكشف المتحدث الحكومي، عن موعد الزيارة أو أية تفاصيل أخرى. إلا أن وكالة أنباء كيودو اليابانية، ووسائل إعلام محلية أخرى، قالت إن رئيس الوزراء الياباني، سيزور طهران في الفترة من 12 إلى 14 يونيو/حزيران الجاري، وسيلتقي بالمرشد الإيراني علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

وكان رئيس الوزراء الياباني قد اقترح الزيارة على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي أبدى دعمه لها، وذلك خلال زيارته اليابان أواخر مايو/أيار الماضي.

وتأتي الزيارة المرتقبة وسط التوتر بين إيران والولايات المتحدة، الذي تصاعد منذ أن انسحبت واشنطن، في 2018، من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران.

وتضاعف التوتر، في الأيام الأخيرة، بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.