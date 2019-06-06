أعلن الاتحاد الافريقي، الخميس، تعليق عضوية السودان في المنظمة القارية بشكل فوري إلى حين إقامة سلطة انتقالية مدنية، في هذا البلد الذي يشهد تصعيداً لأعمال العنف.

وقال مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي على حسابه على تويتر إن الاتحاد الأفريقي "علق بمفعول فوري مشاركة جمهورية السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إقامة سلطة مدينة انتقالية بشكل فعلي".

وأضاف المجلس أن التعليق سيظل سارياً إلى حين "التشكيل الفعلي" لسلطة انتقالية بقيادة مدنية، "باعتبار ذلك السبيل الوحيد للسماح للسودان بالخروج من الأزمة الحالية".

جاء إعلان المجلس الأفريقي، في الوقت الذي اجتمعت فيه لجنة معنية بشأن الأزمة السودانية، بعد أيام من فض اعتصام القيادة العامة الذي أودى بحياة نحو 108 أشخاص، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، أدان في وقت سابق بشدة العنف في السودان، وحث المجلس العسكري الحاكم في البلاد "على حماية المدنيين من المزيد من الأذى".